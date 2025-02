Criminoso é morto a tiros ao invadir casa de PM ameaçado por traficantes em Manaus

Agente reagiu e trocou tiros com o grupo, formado por cinco homens. Os outros quatro suspeitos conseguiram fugir.

Um criminoso morreu ao invadir a casa de um policial militar no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus, na manhã desta quinta-feira (27). O agente reagiu e trocou tiros com o grupo, formado por cinco homens. Os outros quatro suspeitos conseguiram fugir.

De acordo com a Polícia Militar, o policial, que atua como soldado no Batalhão Leste, passou a ser ameaçado por traficantes da região após ser visto com o uniforme da corporação.

Por volta das 6h30, os criminosos invadiram a residência. Ao perceber a movimentação, o policial escondeu a filha dentro de um armário e disparou contra os invasores. Um dos suspeitos foi atingido e morreu no local.

Após o confronto, equipes da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas e seguem em busca dos fugitivos.

