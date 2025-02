Irmãos e adolescente desaparecem em Manaus; polícia busca informações

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) solicita a ajuda da população para localizar três pessoas desaparecidas em Manaus: dois irmãos, ainda crianças, e uma adolescente.

Os irmãos Hanna Sophia Solart Ribeiro, de 9 anos, e Yuri Kalel Solart da Silva, de 3 anos, estão desaparecidos desde o dia 23 de outubro de 2024.

Já Josiane Costa de Souza, de 14 anos, sumiu no dia 24 de janeiro deste ano, após sair de sua residência no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus.

A PC-AM pede que quem souber informações sobre o paradeiro dos desaparecidos entre em contato pelo telefone (92) 99962-2441, da Depca, ou pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência.

Os familiares podem ir a qualquer delegacia com documentos pessoais e informar detalhes como o último local onde o desaparecido foi visto, suas características físicas e uma foto recente.

