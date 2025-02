VÍDEO: Carga de maconha avaliada em R$ 20 milhões é apreendida no AM

Mais de uma tonelada de maconha do tipo skunk foi apreendida em uma área de mata no município de Santa Isabel do Rio Negro, a 630 quilômetros de Manaus, onde estava sendo armazenada. Um homem foi preso em flagrante como responsável por guardar o entorpecente.

A apreensão causou um impacto financeiro de R$ 20 milhões ao crime organizado, segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

A ação fez parte da Operação Fronteira Mais Segura/Operação Protetor AM, coordenada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), da Delegacia Fluvial (Deflu) e da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

