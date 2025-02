VÍDEO: Motorista de app é morto ao negar entregar carro para assaltantes em fuga em Manaus

Um motorista por aplicativo, identificado apenas como Rodrigo, foi morto a tiros por suspeitos armados após reagir a um assalto na Avenida João Paulo, bairro Alvorada II, Zona Centro-Oeste de Manaus, na tarde desta quinta-feira (27).

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos armados abordaram o motorista de aplicativo e exigiram o veículo dele. A vítima se negou a dar seu veículo, e neste momento, os suspeitos atiraram contra o trabalhador.

A equipe da Polícia Civil do Amazonas esteve no local e socorreu a vítima, encaminhando o homem para o SPA do Alvorada. Ele foi socorrido e recebeu os primeiros socorros, mas devido à gravidade dos ferimentos, acabou morrendo.

Não há informações sobre o paradeiro dos suspeitos armados.

Leia mais: Suposto assaltante é brutalmente espancado após cair de moto em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱