Mais de 44 mil estudantes do Amazonas recebem pagamento do Pé-de-Meia

Benefício de R$1 mil é pago a alunos do Ensino Médio que concluíram 2024

O Ministério da Educação (MEC) realizou o pagamento da parcela de R$1 mil aos estudantes que concluíram o Ensino Médio em 2024. Além disso, foram depositados R$200 para os alunos que participaram dos dois dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O benefício faz parte do programa Pé-de-Meia, lançado pelo Governo Federal, e iniciou em 25 de fevereiro.

Pagamento do benefício no Amazonas

No Amazonas, um total de 44.706 estudantes da rede estadual receberam o valor de R$1 mil por terem finalizado o Ensino Médio. Outros 30.397 alunos que realizaram as provas do Enem em 2024 também foram beneficiados. Em todo o estado, o programa atingiu 156.755 alunos.

Objetivo do programa

De acordo com o coordenador do programa Pé-de-Meia, Paulo dos Anjos, o objetivo do programa vai além do benefício financeiro. Ele busca ser um incentivo para a continuidade dos estudos, ajudando na transformação da vida dos jovens.

Calendário de pagamentos

Os pagamentos para os alunos que concluíram a 3ª série do Ensino Médio em 2024 foram feitos em duas datas:

25 de fevereiro : estudantes nascidos entre janeiro e junho.

: estudantes nascidos entre janeiro e junho. 26 de fevereiro: estudantes nascidos entre julho e dezembro.

Os estudantes que concluíram a 1ª e 2ª série receberam R$1 mil em 27 de fevereiro, com restrição ao saque até a conclusão do Ensino Médio.

Pé-de-Meia: benefícios e objetivos

O Pé-de-Meia oferece até R$9.200 por aluno, dependendo da frequência e aprovação ao longo do Ensino Médio. O valor é depositado automaticamente em uma conta da Caixa Econômica Federal, aberta para os alunos que cumprem os critérios do programa. A Lei nº 14.818/2024 instituiu o programa com a missão de promover a inclusão social e a mobilidade social através da educação.

Leia mais:

Pé-de-Meia: Estudantes começam a receber R$ 1 mil após concluir o ensino médio

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱