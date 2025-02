Manaus apresenta avanços na saúde pública em evento internacional na Itália

A secretária municipal de Saúde de Manaus, Shádia Fraxe, apresentou os avanços da saúde pública da capital amazonense durante o 17º Laboratório Ítalo-Brasileiro de Formação, Pesquisa e Práticas em Saúde Coletiva, realizado na Itália. O evento, que reuniu gestores, técnicos e pesquisadores da saúde de ambos os países, ocorreu até esta sexta-feira (28) e teve como objetivo promover a troca de experiências e a elaboração de parcerias para melhorar as políticas de saúde.

Shádia destacou os desafios amazônicos, como a dispersão da população rural e a dependência do regime dos rios, e os avanços alcançados por Manaus. A cobertura de Atenção Primária à Saúde saltou de 42% para 90%, e a cidade lidera há sete anos consecutivos o ranking de saúde básica entre as capitais brasileiras. Entre as iniciativas citadas estão o programa Farmácia Viva, que utiliza plantas medicinais, e o uso de tecnologias como o painel de bordo, que monitora dados epidemiológicos em tempo real, e o prontuário eletrônico, disponível até nas áreas ribeirinhas mais distantes.

A secretária também compartilhou estratégias adotadas durante a pandemia de Covid-19, como os viradões de vacinação, que imunizaram mais de 88 mil pessoas em 36 horas. Outros programas destacados foram o Leite do Meu Filho, o SOS Vida, as unidades básicas fluviais e o Samu fluvial, além das Unidades Móveis de Saúde da Mulher, que atendem áreas de difícil acesso.

O evento contou com a participação de representantes de diversos estados brasileiros e da região da Emília-Romanha, na Itália. Lucca Rizzo Nervo, delegado do Conselho da Região de Emília-Romanha, enfatizou a importância da cooperação internacional para fortalecer os serviços públicos e promover a igualdade e a inovação.

A programação incluiu ainda a entrega de uma muda de Amoreira como símbolo da memória da família Cervi, que resistiu ao fascismo na Itália, e debates sobre práticas inovadoras de governança e políticas públicas de bem-estar.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱