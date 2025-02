Vai curtir um bloco de Carnaval em Manaus? Confira as mudanças no trânsito

Os foliões que vão curtir os blocos de carnaval em Manaus devem ficar atentos às mudanças no trânsito e no transporte público. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) preparou um esquema especial para garantir segurança e fluidez durante os festejos.

No bairro Educandos, zona Sul, o carnaval começa neste sábado (1º) e vai até quarta-feira (5). Durante os festejos, a rua Inocêncio de Araújo será interditada no trecho entre as ruas Rio Negro e Amâncio de Miranda. Além disso, trechos das ruas Rio Negro e Amâncio de Miranda também serão interditados entre 13h e 23h30. O acesso dos moradores da rua Inocêncio de Araújo será feito exclusivamente pela rua Rio Negro.

No domingo (2), o Bloco das Piranhas 2025 acontece no sambódromo. Para o evento, o IMMU fará desvios de trânsito entre 12h e 2h da madrugada de segunda-feira (3/3). Duas faixas da avenida Pedro Teixeira, em frente ao sambódromo, serão interditadas, mantendo-se livres as duas faixas da direita em direção à avenida Constantino Nery.

Na terça-feira (4), o Bloco Galo de Manaus 2025 também ocorrerá no sambódromo, seguindo o mesmo esquema de interdições do Bloco das Piranhas.

Transporte público

No bairro Educandos, as linhas de ônibus 704, 705 e 706 terão itinerários alterados no sentido Centro entre 13h e meia-noite dos dias 1º, 2, 3 e 4 de março. As linhas seguirão normalmente até a avenida Leopoldo Peres e depois seguirão pela avenida Humaitá, Carvalho Leal, Lourenço Braga, rua dos Andradas, rua Izabel e rua Quintino Bocaíuva, retomando o trajeto normal.

A linha 010, no sentido de volta ao bairro, seguirá normalmente até a avenida Presidente Kennedy e depois pela avenida Leopoldo Peres, Lourenço da Silva Braga e Leopoldo Neves, retomando o itinerário habitual.

Já as linhas 004, 706 e 711, no sentido de volta aos bairros de origem, seguirão normalmente até a rua dos Andradas e depois pela avenida Lourenço da Silva Braga, Leopoldo Peres, Rio Negro ou Presidente Kennedy, retomando o trajeto normal.

