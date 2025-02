VÍDEO: Caçamba arrasta fios e derruba poste sobre carro em avenida de Manaus

Durante uma manobra, o basculante da caçamba arrastou fios da rede elétrica, resultando no tombamento do poste sobre um veículo que passava pelo local.

Na manhã desta sexta-feira (28), um acidente envolvendo uma caçamba causou a queda de um poste sobre um carro na Avenida Maceió, em Manaus. Durante uma manobra, o basculante da caçamba arrastou fios da rede elétrica, resultando no tombamento do poste sobre um veículo que passava pelo local.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), informou que a empresa responsável pela caçamba assumirá os danos materiais. A concessionária de energia elétrica foi acionada para avaliar os prejuízos e realizar os reparos necessários.

Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local para reorganizar o tráfego, orientando motoristas a redobrarem a atenção ao passar pela área.

A Prefeitura também reforçou que as obras de manutenção na rede de drenagem da via seguem em andamento, com previsão de conclusão até o dia 5 de março, conforme o cronograma.

Caçamba arrasta fios e derruba poste sobre carros em Manaus pic.twitter.com/DovOBVQ4FV — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 28, 2025

