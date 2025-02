Trecho da avenida Maceió é interditado para manutenção na drenagem

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), interditou a avenida Maceió, zona Centro-Sul, no sentido Centro-bairro, a partir da rua Salvador, às 21h desta quinta-feira (27). A interdição, que segue até 5 de março, tem como objetivo a execução de manutenção na rede de drenagem pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Para minimizar o impacto no tráfego, o IMMU ajustará o tempo semafórico, permitindo que motoristas possam virar à esquerda na rua João Valério. Além disso, os moradores da área interditada terão acesso local.

Itinerário para moradores

Moradores do trecho bloqueado devem virar à esquerda na avenida João Valério, entrar no conjunto Vieiralves, retornar pelo Parque do Idoso e, na rotatória do Dr. Thomas, acessar a Maceió, que funcionará na contramão temporariamente para acesso local. Agentes de trânsito estarão no local para orientação durante toda a interdição.

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou o início das obras, na noite de 27/2, no cruzamento da avenida Maceió com a avenida Salvador. A intervenção visa modernizar a rede de drenagem profunda da via e será realizada durante o feriado de carnaval.

“De três em três meses, a via está afundando. Vamos recompor a rede de drenagem com 200 metros de novos tubos de tecnologia avançada. A nossa rede atual é antiga, com tubos sem reforço, que desanelam. Iniciamos hoje, com a Seminf, e a obra vai até quarta-feira, aproveitando o carnaval para reduzir o impacto no trânsito”, afirmou o prefeito David Almeida.

A rede de drenagem antiga, com mais de 30 anos de uso, causava transtornos e afundamentos no trecho.

Detalhes da obra

Segundo a Seminf, a obra funcionará 24 horas, com dois turnos de 50 servidores e 20 equipamentos. A drenagem será substituída por tubos de PVC, tecnologia que traz maior durabilidade e agilidade na execução. O vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, explicou: “A Prefeitura inova ao usar PVC, material que já foi implantado na comunidade Itaporanga e, agora, será aplicado na Maceió. A obra será feita com administração direta, sem licitação, utilizando trabalhadores e materiais da própria Seminf.”

A substituição da tubulação visa resolver de forma definitiva os problemas de drenagem da região, com a execução mais rápida e menor impacto no tráfego.

