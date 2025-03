Preços das passagens aéreas se mantêm, mas planejamento é essencial no Carnaval

Os preços das passagens aéreas no Carnaval de 2025 se mantiveram altos, mas com planejamento é possível economizar

Com a chegada do Carnaval de 2025, especialistas do setor de turismo alertam sobre a importância de comprar passagens aéreas com antecedência para garantir preços mais acessíveis. Devido à alta demanda por destinos populares, as tarifas mais vantajosas se esgotam rapidamente. Ao Em Tempo, profissionais destacam que o planejamento antecipado ajuda a evitar surpresas financeiras e garante uma viagem tranquila.

De acordo com a Associação Brasileira de Agentes de Viagens – Seção Amazonas (ABAV-AM), as tarifas mais vantajosas para o período de Carnaval costumam se esgotar rapidamente. Jaime de Mendonça Jr., representante da ABAV, enfatiza que é essencial comprar com antecedência para garantir preços mais acessíveis.

“Os valores foram praticamente os mesmos praticados no ano passado, as tarifas mais interessantes se esgotam rapidamente e para viajar em feriados e períodos de férias sempre tem que haver antecedência na compra para conseguir bons preços, a oportunidade sempre está na baixa estação”, explica Mendonça Jr.

Principais destinos para o Carnaval

Entre os destinos mais procurados pelos turistas durante o Carnaval, Fortaleza lidera a lista, seguida de Rio de Janeiro, Porto de Galinhas e Gramado, no Brasil. Para quem busca viagens internacionais, há uma tendência crescente em destinos como a Colômbia, que se destaca pela proximidade e facilidade de conexões diretas. Os Estados Unidos e a Europa, com destaque para Lisboa, continuam a ser opções populares.

“No Brasil, Fortaleza encabeça a lista, seguido do Rio de Janeiro, Porto de Galinhas e Gramado; já as viagens internacionais, muitas pessoas viajando para a Colômbia, pela proximidade e facilidade de conexão direta, os Estados Unidos e Europa, que temos voo direto para Lisboa”, afirma Mendonça Jr.

Além disso, Tio Acram, da Acram Turismo, também reforça que, como em outros períodos de alta demanda, o preço das passagens tende a subir durante o Carnaval, seja para destinos nacionais ou internacionais.

“No Brasil, os destinos mais procurados durante o Carnaval, e que consequentemente sofrem maior variação nos preços, incluem: Salvador (BA) – Conhecida por seus trios elétricos e festas de rua. Rio de Janeiro (RJ) – Famoso pelos desfiles das escolas de samba e blocos de rua. Recife e Olinda (PE) – Destinos tradicionais com festas de rua e o famoso Galo da Madrugada. Florianópolis (SC) – Praias e festas à beira-mar. São Paulo (SP) – Com diversos blocos de rua e eventos culturais”, detalha Acram.

A procura por viagens internacionais também apresenta destaque para destinos como Aruba, San Barth, Cancún, Miami e Portugal, que lideraram as vendas da agência Alta Estação Turismo, segundo Thaisa Melo. Para os que preferem explorar o Brasil, as praias de Fortaleza, as regiões próximas a Recife e o Rio de Janeiro continuam sendo os preferidos dos turistas.

“Nos destinos internacionais senti um aumento em torno de 20% comparado a outros períodos, mesmo comprando com antecedência”, afirmou Thaisa. Ela também alerta para a alta ocupação dos voos, que pode contribuir para o aumento das tarifas, especialmente para quem deixou para comprar os bilhetes em janeiro.

Dicas para economizar nas passagens aéreas

Com a variação nos preços das passagens aéreas, a chave para economizar durante o Carnaval está no planejamento. Thaisa Melo destaca que, ao deixar para comprar as passagens em cima da hora, as tarifas tendem a ser mais altas, especialmente devido à alta ocupação dos voos.

“Para quem não se planejou e procurou em janeiro viagens para o Carnaval acabou pagando mais alto também devido à alta ocupação dos voos”, afirma.

A Onfly, uma startup brasileira de viagens corporativas, também apresentou dados que refletem a alta nas passagens aéreas, com um aumento de 73,7% nos valores médios das passagens de 2024 para 2025. O levantamento mostrou que os destinos mais procurados, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, experimentaram aumentos de até 95,5% nos preços, reforçando a tendência de alta nas tarifas durante o período de Carnaval.

Os especialistas recomendam que os turistas, seja para viagens nacionais ou internacionais, adquiram as passagens com antecedência para evitar surpresas de preços altos. A variação nos valores pode ser significativa, e quem espera uma baixa nos preços, pode acabar pagando mais caro.

“A variação nos preços pode ser significativa, especialmente se as passagens forem compradas em cima da hora. Para obter os melhores preços, é recomendável reservar com antecedência e ficar atento a promoções que podem surgir antes do período de alta temporada”, diz Tio Acram, da Acram Turismo.

Leia mais:

Carnaval 2025 em Manaus: veja onde curtir blocos e bandas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱