Serviço de castração de cães e gatos abre novos agendamentos em Manaus

A Prefeitura de Manaus informa a abertura de novas vagas para o serviço de castração de cães e gatos no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na próxima segunda-feira (3). Tutores de cães e gatos que desejam submeter seus animais ao procedimento de esterilização podem agendar o serviço por meio do site ccz.manaus.am.gov.br, a partir das 14h, quando as novas vagas serão liberadas no sistema.

A fim de agilizar o processo de agendamento, o gerente do CCZ Manaus, Rodrigo Araújo, orienta os tutores a fazer o cadastro prévio pelo ccz.manaus.am.gov.br/login, selecionando a opção “Cadastrar” e preenchendo seus dados. Após clicar no link de acesso para ativação, enviado ao e-mail informado no cadastramento, o usuário poderá inserir os dados do animal que deseja castrar, no campo “Meus Pets”.

Vagas

Na data e horário agendados para liberação das vagas, informa Rodrigo, o tutor deverá acessar o campo “Meus Pets” no site, localizar o animal cadastrado e selecionar a opção “Agendar”. Depois de conferir as informações da cirurgia, verificando a data e o horário, basta clicar em “Confirmar” para finalizar a marcação. O comprovante de agendamento estará disponível no sistema após alguns minutos.

“O número de vagas é limitado, e o preenchimento se dá por ordem de chegada da solicitação no sistema. Por isso, é importante que o tutor não deixe de realizar o cadastro prévio, a fim de agilizar o processo de agendamento”, explica o gerente.

Rodrigo recomenda aos tutores que se virem impossibilitados de comparecer no CCZ para o serviço agendado, por qualquer motivo, que informem a desistência, com antecedência de pelo menos 24 horas, pelo site ccz.manaus.am.gov.br ou pelo Whatsapp (92) 98842-8359. O procedimento evita o bloqueio do usuário para novos agendamentos por 30 dias, nos casos de faltas injustificadas, além de possibilitar a redistribuição da vaga para outros tutores.

Além da segunda-feira (3), o sistema de agendamento para o serviço de castração do CZZ Manaus abrirá novas vagas nos dias 17 e 31 deste mês. Em abril, as marcações estarão disponíveis nos dias 14 e 28, e em maio, nos dias 12 e 26. No mês de junho, as datas disponibilizadas para novos agendamentos serão 9 e 30.

Procedimento

A castração é indicada para cães e gatos, machos e fêmeas, a partir dos cinco meses de vida, sendo que o animal deve estar saudável e livre de carrapatos, pulgas e outros parasitas, e cumprir jejum de seis horas de água e comida antes da cirurgia. Estes e outros requisitos, que devem ser observados com atenção pelos proprietários, constam no site do CCZ, no link direto ccz.manaus.am.gov.br/info.

Para mais informações sobre o serviço municipal de castração, os usuários podem entrar em contato com o CCZ Manaus pelo WhatsApp, nos números (92) 98842-8359 ou 98842-8484, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 16h.

