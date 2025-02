Em estado de choque, mulher agradece bandido durante assalto

Uma família foi assaltada na tarde da última quarta-feira (26) ao chegar em casa, na região do Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. O crime ocorreu por volta das 15h40, quando pai, mãe e filho desembarcavam do carro e foram surpreendidos por um assaltante armado.

De acordo com as vítimas, um comparsa dava apoio ao criminoso, aguardando na esquina. O assaltante abordou primeiro o homem, exigindo seus pertences. Ele entregou correntes, aliança e o celular, mas ainda assim foi ameaçado e humilhado pelo criminoso, que o mandou sentar no chão.

‘Obrigada’

Em seguida, o assaltante tomou o celular da mulher e, ao pedir que ela desbloqueasse o aparelho, ouviu um inesperado “obrigada” da vítima. Em resposta, ele ironizou: “Obrigada você!”.

Antes de fugir, o criminoso ainda perguntou ao filho do casal, de 13 anos, se ele estava com o celular. O adolescente confirmou e entregou o aparelho.

Prejuízo

Em menos de dez minutos, os criminosos conseguiram acessar as contas bancárias da família, realizando saques e empréstimos que já totalizam um prejuízo de R$ 100 mil.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos logo após o crime. A Polícia Civil registrou o caso como roubo na Delegacia Eletrônica e encaminhou a investigação ao 17º Distrito Policial (Ipiranga).

