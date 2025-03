Unidades móveis atendem mulheres em novos endereços a partir de segunda (3), em Manaus

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher vão atenderem novos endereços, a partir da próxima segunda-feira (3), nas zonas Norte, Leste, Oeste, Sul e rural, levando serviços essenciais de saúde para usuárias de todo o município.

A subsecretária municipal de Gestão da Saúde em exercício da Semsa, Aldeniza Araújo, assinala que as unidades móveis ofertam consultas médicas e de enfermagem, mamografia, ultrassonografia, exame preventivo do câncer do colo do útero, consulta inicial do pré-natal, vacinação, testes rápidos para gravidez e para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, e dispensação de medicamentos da farmácia básica.

“As estruturas circulam principalmente em regiões de vulnerabilidade social e vazios assistenciais, ficando em torno de 15 dias em cada local. Assim, o serviço contribui para facilitar o acesso das moradoras dessas áreas à assistência básica e ampliar a cobertura da atenção primária no município”, explica a gestora.

Aldeniza destaca ainda a ênfase do serviço municipal na prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Esses tipos de câncer, ela aponta, são os que têm maior incidência entre as mulheres na região Norte, sendo por outro lado amplamente preveníveis.

“As unidades móveis ofertam exames e procedimentos de rastreio desses tumores, o que possibilita às usuárias ter o diagnóstico precoce e o tratamento em tempo oportuno, elevando suas chances de cura”, relata.

Novas bases

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher que atendem as zonas Norte e Oeste continuam atendendo as usuárias em suas bases atuais, respectivamente situadas na rua Maria Olinda Trentini, na etapa B do condomínio Manauara 2, no bairro Santa Etelvina; e na avenida Central, no Lírio do Vale, ao lado da quadra poliesportiva do bairro.

Na zona Leste, as usuárias poderão buscar os atendimentos do serviço móvel na rua Nova Luz, próximo à igreja católica Mamãe Margarida, no bairro Zumbi dos Palmares, a partir da segunda-feira, 3/3.

A estrutura itinerante que atende a zona Sul passará por serviços de limpeza e manutenção na segunda-feira, 3/3, retomando atendimento à população feminina a partir da quinta, 6/3, nas dependências do Parque Municipal do Idoso, na rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças.

A unidade móvel da zona rural segue em atividade em sua base atual, no ramal Cachoeira do Leão, na rodovia AM-010 (Manaus-Itacoatiara), até a segunda-feira, 3/3. Logo após, a estrutura será deslocada para o Centro de Detenção Provisória Feminino, localizado na rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista), levando atendimentos da Atenção Primária às mulheres privadas de liberdade da unidade prisional, no período de 6 a 14/3.

As estruturas móveis da Semsa atendem exclusivamente a população feminina, funcionando das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive pontos facultativos da administração municipal. O atendimento ocorre por ordem de chegada, mediante apresentação do documento oficial de identidade e cartão do SUS.

Endereços das Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa

Zona Norte – rua Maria Olinda Trentini, condomínio Manauara 2, etapa B, próximo ao mercadinho 4M – Santa Etelvina

24/2 a 7/3

Zona Leste – rua Nova Luz, próximo à igreja católica Mamãe Margarida – Zumbi dos Palmares

3 a 14/3

Zona Oeste – avenida Central, s/nº, ao lado da quadra poliesportiva coberta do Lírio do Vale – Lírio do Vale

17/2 a 7/3

Zona Sul – Parque Municipal do Idoso, rua Rio Mar, 1.324 – Nossa Senhora das Graças

6 a 14/3

Zona Rural – Ramal Cachoeira do Leão, Km 37 da rodovia AM-010 (Manaus-Itacoatiara)

25/2 a 3/3

Centro de Detenção Provisória Feminino, Km 08 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista)

6 a 14/3

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱