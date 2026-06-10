Exemplo de vida

Moradora de Barcelos atualizou a certidão de nascimento, renovou o CPF e solicitou a nova Carteira de Identidade Nacional durante o mutirão Registre-se!.

Barcelos (AM) – Uma idosa de 101 anos está entre as mais de 1,4 mil pessoas beneficiadas nos dois primeiros dias do mutirão Registre-se!, realizado em Barcelos, no interior do Amazonas. A ação segue até esta quarta-feira (11) com serviços de emissão e regularização de documentos para a população em situação de vulnerabilidade social.

Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o programa conta com o apoio da Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ-AM). Além disso, a iniciativa tem ampliado o acesso à documentação básica em municípios do interior do estado.

Idosa atualizou documentos aos 101 anos

A senhora Maria Vanderlina Jacinto, de 101 anos, participou do mutirão acompanhada da filha, Maria Genir Jacinto Cordovil, de 52 anos.

Durante o atendimento, ela:

Atualizou a certidão de nascimento;

Renovou o CPF;

Solicitou a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Além disso, equipes do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Receita Federal, Cartório Extrajudicial de Barcelos e Instituto de Identificação do Amazonas realizaram atendimento prioritário.

Após concluir os procedimentos, a idosa comemorou o resultado.

“Estou saindo satisfeita. Fui bem atendida e tudo foi resolvido. Saio com os documentos na mão”, afirmou.

Atendimento também chega aos povos indígenas

Além da população urbana, o mutirão atende comunidades indígenas de Barcelos e municípios vizinhos.

Segundo a organização, mais de 50 indígenas yanomami recebem atendimento diariamente nos serviços oferecidos pelos órgãos parceiros.

Dessa forma, a iniciativa facilita o acesso à documentação básica e fortalece o combate ao sub-registro civil em regiões de difícil acesso da Amazônia.

Mais de 1,4 mil atendimentos

Esta é a primeira vez que Barcelos recebe o mutirão Registre-se!. Antes disso, a ação passou por Manaus, em abril, e por Parintins, em maio.

Os atendimentos ocorrem na Escola Estadual São Francisco de Sales. Por fim, a programação será encerrada com o atendimento de retornos e a conclusão dos processos iniciados durante a semana.

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