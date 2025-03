VÍDEO: Jovens desaparecem no rio Amazonas em Parintins

Dois jovens se jogaram no rio Amazonas em Parintins, e até o momento não foram encontrados

Na madrugada deste sábado (29), um vídeo divulgado nas redes sociais registrou o momento em que dois jovens se jogaram no rio Amazonas, em Parintins, interior do Amazonas. Até o momento, não há informações sobre o caso.

Um vídeo divulgado nas redes sociais registra o momento do ocorrido. Na gravação, uma mulher, cuja identidade não foi confirmada, chama um dos jovens de “Thiago” e alerta que eles vão se afogar. Pouco depois, as imagens mostram os jovens sumindo nas águas do rio.

“Ele esta se afogando, tem que chamar alguém. Meu Deus o Thiago afundou. Ai meu Deus”, diz a mulher durante a gravação do vídeo.

O caso deve ser investigado pelas autoridades locais do município.

