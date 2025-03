Cadela morre após ser golpeada com tesoura em pet shop

Uma cadela da raça lulu da pomerânia morreu após ser golpeada com uma tesoura dentro de um pet shop em Belo Horizonte (MG). Zoe foi levada pela tutora ao estabelecimento para banho e tosa, mas horas depois, a família recebeu uma ligação informando que o animal estava passando mal devido ao calor.

Tutora encontra Zoe ferida

Quando chegou ao pet shop, a tutora encontrou Zoe embrulhada em uma toalha gelada e posicionada próxima a um ventilador. No entanto, ao pegá-la no colo, percebeu que a cabeça da cadela estava ensanguentada e que ela não se movia. Zoe foi levada às pressas para um hospital veterinário, mas não resistiu aos ferimentos e morreu devido a politraumatismo.

Versão do tosador e imagens das câmeras

O caso foi registrado na Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Em depoimento, o tosador afirmou que a cadela ficou “molinha” em suas mãos e bateu a cabeça na ponta da tesoura durante o processo de secagem.

Porém, as imagens das câmeras de segurança do pet shop mostram outra versão dos fatos. Após o banho, Zoe fez xixi, o que teria irritado o funcionário. Com raiva por precisar limpá-la novamente, ele teria batido com força na cabeça da cadela antes de entregá-la para um novo banho.

Ao retornar para a mesa de tosa, o tosador, já impaciente, fez dois movimentos bruscos em direção à cabeça do animal.

Polícia investiga o caso

A PCMG abriu um inquérito para investigar a morte de Zoe. O caso gerou revolta nas redes sociais e levantou debates sobre a segurança e o bem-estar dos animais em pet shops.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais:

VÍDEO: Sucuri sobe em jacaré e viraliza nas redes sociais

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱