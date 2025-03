Instituto 3B apresenta elenco para Série A1 do Brasileirão Feminino

O Instituto 3B revelou seu elenco para a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025, destacando a união de experiência e renovação. A coletiva de imprensa contou com a presença da diretoria, comissão técnica e jogadoras, marcando o início de uma nova fase para o clube, que conquistou o vice-campeonato da Série A2 em 2024, garantindo seu acesso à elite do futebol feminino brasileiro.

Reforços e Experiência Internacional

O clube manteve as principais jogadoras da última temporada e contratou atletas de renome nacional e internacional. Entre os reforços, destaca-se a chegada da lateral-esquerda Dani Silva, ex-Atlético-MG e com experiência nas Olimpíadas de Londres 2012, e a zagueira Janaína, que passou por grandes clubes como Santos e Palmeiras.

Ysaura Viso, atacante com passagens pela Seleção Venezuelana e pelo León-MEX, também se junta ao time, assim como Yusmery Ascanio, atacante ex-Colo Colo-CHI, campeã da Libertadores de 2012. A presença dessas jogadoras fortalece a busca do clube por bons resultados na Série A1.

Comissão Técnica Reforçada

A comissão técnica do 3B também passou por mudanças. Roberto Neves, com vasta experiência internacional, assume o comando da equipe. O treinador tem um currículo de 20 anos no futebol dos Estados Unidos, além de passagens pelo Santa Fé-PE, Ipiranga-PE e Náutico no Brasil.

Carlos Daniel será o auxiliar técnico e analista de desempenho, enquanto José Said ocupará a função de preparador físico. Paulo Galvão e Virgílio Mello são os preparadores de goleiras, e Lucas Normando, fisioterapeuta do time.

Jogadoras da Base e Historicamente Importantes

O elenco também conta com jogadoras que foram essenciais na campanha de acesso. Gabi Batista, uma das líderes do time e tetracampeã amazonense, continua como peça-chave no meio de campo. Giselinha, lateral-esquerda com passagens pelo clube desde 2020, também segue no time. Paulinha, a maior artilheira da história do 3B, também continuará no ataque, mantendo sua marca de 56 gols pelo clube.

Estreia na Série A1

A estreia do Instituto 3B na Série A1 ainda não tem data definida, mas as expectativas são altas com um elenco reforçado. O time, agora com jogadores experientes e a base que garantiu o acesso, está pronto para representar o Amazonas na elite do futebol feminino brasileiro.

Elenco Completo

Goleiras

Katelyn Kellogg – Ex-Louisville Triumph (EUA), primeira vez no futebol brasileiro.

– Ex-Louisville Triumph (EUA), primeira vez no futebol brasileiro. Mari Zanella – Ex-Botafogo, campeã brasileira Sub-16 e Sub-20.

Zagueiras

Janaína – Ex-Santos, campeã da Copa do Brasil Feminina em 2016.

– Ex-Santos, campeã da Copa do Brasil Feminina em 2016. Jeniffer – Passagem pelo Real Brasília, estreia no futebol amazonense.

– Passagem pelo Real Brasília, estreia no futebol amazonense. Rayane – Ex-Alianza Lima (PER), passagens por Atlético-MG, São Paulo e Fortaleza.

Laterais

Camila Arrieta – Lateral-esquerda da Seleção Paraguaia, ex-Cruzeiro.

– Lateral-esquerda da Seleção Paraguaia, ex-Cruzeiro. Dani Silva – Ex-Atlético-MG, medalhista olímpica, três vezes campeã da Libertadores.

– Ex-Atlético-MG, medalhista olímpica, três vezes campeã da Libertadores. Giovana – Ex-Atlético-MG, campeã brasileira em 2017, passagens por Santos e São Paulo.

– Ex-Atlético-MG, campeã brasileira em 2017, passagens por Santos e São Paulo. Giselinha – No 3B desde 2020, destaque na Série A2 (2024).

– No 3B desde 2020, destaque na Série A2 (2024). Natasha Rosas – Ex-Real Brasília, experiência pela Seleção Venezuelana.

Meio-Campistas

Alanna – Ex-Santos, Corinthians e Ferroviária, retorna após três temporadas.

– Ex-Santos, Corinthians e Ferroviária, retorna após três temporadas. Duda Batista – Ex-Atlético-MG, representou o Brasil no Mundial Sub-17 de 2018.

– Ex-Atlético-MG, representou o Brasil no Mundial Sub-17 de 2018. Gabi Batista – Quatro títulos estaduais, vice da Série A3 e A2, segunda maior goleadora do clube.

– Quatro títulos estaduais, vice da Série A3 e A2, segunda maior goleadora do clube. Kika Moreno – Ex-Seleção Venezuelana, retornou para o 3B em 2024.

– Ex-Seleção Venezuelana, retornou para o 3B em 2024. Monique Peçanha – Ex-Ferroviária, Libertadores de 2017, no 3B desde 2022.

Atacantes

Carla Nunes – Ex-Fluminense, terceira passagem pelo 3B.

– Ex-Fluminense, terceira passagem pelo 3B. Paulinha – Maior artilheira da história do 3B, 56 gols e participação em todas as conquistas estaduais.

– Maior artilheira da história do 3B, 56 gols e participação em todas as conquistas estaduais. Ysaura Viso – Ex-León-MEX, campeã da Libertadores em 2018.

– Ex-León-MEX, campeã da Libertadores em 2018. Yusmery Ascanio – Ex-Colo Colo-CHI, campeã da Libertadores de 2012.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Gerente de banco sofre tentativa de sequestro no interior do AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱