Motociclista morre em acidente na avenida Torquato em Manaus

Um motociclista, ainda não identificado, morreu na tarde deste sábado (1º) após sofrer um grave acidente na avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas relataram que o acidente ocorreu no sentido bairro-centro, quando os motoristas frearam bruscamente para evitar um buraco na pista. Ao tentar desviar, um veículo acabou colidindo com o motociclista. Na sequência, uma carreta passou sobre a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo da vítima permanece na via aguardando a chegada das autoridades. O acidente gerou um grande congestionamento na área, e agentes de trânsito foram chamados para organizar o fluxo de veículos e minimizar os impactos no tráfego.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas para confirmar o óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais:

Cadela morre após ser golpeada com tesoura em pet shop

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱