Motociclista é identificado após acidente na av. Torquato em Manaus

Polícia investiga as causas do acidente

Foi identificado como Eduardo Ferreira da Silva, de 50 anos, o motociclista que faleceu em um grave acidente na tarde deste sábado (1º) na avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã, Zona Norte de Manaus. O incidente ocorreu no sentido bairro-centro, quando veículos começaram a frear bruscamente devido a um buraco na pista.

Testemunhas relataram que o acidente ocorreu no sentido bairro-centro, quando os motoristas frearam bruscamente para evitar um buraco na pista. Ao tentar desviar, um veículo acabou colidindo com o motociclista. Na sequência, uma carreta passou sobre a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Investigação

A Polícia Civil informou que está conduzindo uma investigação para apurar as causas e a dinâmica do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar no local, constatou que Eduardo Ferreira da Silva já havia falecido.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para realizar a remoção do corpo e dar continuidade aos procedimentos necessários.

A polícia segue investigando o caso e trabalhará para esclarecer os detalhes do acidente e responsabilizar os envolvidos, caso alguma negligência seja comprovada.

