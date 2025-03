Acidente causa congestionamento na Torquato Tapajós, em Manaus

Colisão ocorreu na manhã deste sábado (2), deixando o trânsito lento no sentido bairro

Na manhã deste sábado (2), um acidente em frente ao Baratão da Carne, na avenida Torquato Tapajós, em Manaus, causou congestionamento e lentidão no trânsito no sentido bairro, por volta das 08h30.

Congestionamento na Torquato Tapajós

O fluxo de veículos na região ficou comprometido, gerando transtornos para motoristas que trafegavam pela via. A retenção no trânsito afetou principalmente quem seguia no sentido bairro, obrigando condutores a redobrarem a atenção e buscarem rotas alternativas.

Autoridades atuam no local

Equipes de trânsito foram acionadas para controlar o fluxo de veículos e minimizar os impactos da colisão. Ainda não há informações sobre feridos ou sobre as causas do acidente. O trânsito segue lento na região, e recomenda-se que os motoristas evitem o trecho.

