Inscrições

Capacitação da ABS Amazonas inclui degustação de 14 rótulos, certificado e aulas sobre harmonização e enologia.

Os apreciadores do universo do vinho e aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre a bebida têm uma excelente oportunidade neste mês de junho. A Associação Brasileira de Sommeliers (ABS Amazonas) realiza uma nova edição do Curso Básico de Vinhos, que acontece nos dias 10 e 11, e 17 e 18 de junho, das 19h às 21h30, no Executive Coworking, localizado na Rua Rio Içá, 191, bairro Nossa Senhora das Graças.

Voltado para iniciantes e entusiastas, o curso oferece uma imersão nos conceitos fundamentais da enologia, abordando temas como degustação, harmonização, principais estilos de vinhos e espumantes, além de técnicas para apreciar e compreender melhor a bebida. Também direcionado para os profissionais que estão iniciando na carreira de garçons, cumins e que nao tenham tanta experiencia no ramo de vinhos.

Durante os quatro encontros, os participantes terão acesso à degustação orientada de 14 vinhos, material didático em formato digital, fichas de degustação e certificação emitida pela ABS Amazonas.

De acordo com o presidente da ABS Amazonas, André Ramos, o curso foi desenvolvido para proporcionar conhecimento de forma acessível e descomplicada, permitindo que os participantes ampliem sua percepção sobre o universo dos vinhos.

“O Curso Básico de Vinhos é a porta de entrada para quem deseja conhecer melhor essa bebida fascinante. Nossa proposta é apresentar conceitos fundamentais de degustação e harmonização de forma prática e dinâmica, mostrando que o vinho pode ser apreciado por todos, independentemente do nível de conhecimento”, afirma.

Segundo André Ramos, compreender as características dos diferentes estilos de vinhos contribui para experiências gastronômicas mais completas e prazerosas.

“Quando aprendemos a identificar aromas, sabores e estilos, passamos a fazer escolhas mais conscientes e a aproveitar melhor cada experiência. O vinho é cultura, convivência e descoberta, e esse curso oferece uma base sólida para quem deseja iniciar essa jornada”, destaca.

As vagas são limitadas e destinadas a maiores de 18 anos interessados em ampliar seus conhecimentos sobre vinhos e espumantes.

Serviço

Curso Básico de Vinhos – ABS Amazonas

📅 10 e 11 de junho | 17 e 18 de junho

⏰ 19h às 21h30

📍 Executive Coworking – Rua Rio Içá, 191 – Nossa Senhora das Graças

Investimento:

R$ 1.300,00 (para não associados, desconto 5% no pagamento via pix )

R$ 1.100,00 (para associados em dia, desconto 5% no pagamento via pix )

Contato:(92) 99472-1999

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