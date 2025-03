Barcelona x Real Sociedad: Blaugrana goleia e lidera a LALIGA

Neste domingo, 2, Barcelona x Real Sociedad trouxe grandes emoções para a 26ª rodada da LALIGA 2024/2025. Com o placar final de 4 a 0, o Blaugrana não deu a mínima chance para os adversários e se consolidou ainda mais na liderança do Campeonato Espanhol. O rival, por sua vez, estaciona na 9ª posição da tabela.

O confronto apresentou grande tranquilidade para o Barcelona. Vale destacar que o Real Sociedad foi o primeiro a balançar as redes, mas havia impedimento no lance, ocorrido nos primeiros minutos da disputa. Para piorar a situação dos visitantes, Elustondo fez uma falta dura em Lewandowski e tomou o cartão vermelho.

Assim, o caminho ficou aberto para os mandantes. Gerard Martín abriu o marcador aos 25 minutos. Casadó veio logo na sequência e balançou as redes com a camisa do Blaugrana pela primeira vez, aos 28 do primeiro tempo. Após o intervalo, Ronald Araújo ampliou de cabeça ao aproveitar um rebote, e Lewandowski cravou a goleada impiedosa.

*Com informações do Sport Buzz

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱