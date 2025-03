Oscar 2025: saiba onde assistir à cerimônia neste domingo (2)

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revela, neste domingo (2), os vencedores da 97ª edição do Oscar. O Brasil conta com três indicações na principal premiação do cinema mundial, todas elas com o filme “Ainda Estou Aqui”: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

O evento de maneira geral será apresentado pelo comediante Conan O’Brien, que faz sua estreia no comando do Oscar neste ano.

O’Brien é mais conhecido por apresentar os talk shows noturnos “Late Night with Conan O’Brien”, “The Tonight Show with Conan O’Brien” e “Conan”. Atualmente, ele apresenta o podcast “Conan O’Brien Needs a Friend”.

Jimmy Kimmel apresentou o Oscar em 2017, 2018, 2023 e 2024. Em agosto, ele chegou a explicar por que recusou o pedido para apresentar a transmissão pela quinta vez.

A 97ª cerimônia do Oscar acontece neste domingo (2), no Dolby Theatre, em Hollywood, com transmissão ao vivo no Brasil pela TV Globo, TNT e Max, a partir das 21h (horário de Brasília).

