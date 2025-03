Estrelas começam a chegar ao tapete vermelho do Oscar 2025

O aguardado Oscar 2025 chegou! A cerimônia mais prestigiada do cinema acontece neste domingo (2) e, antes da revelação dos grandes vencedores, os olhares se voltam para o tapete vermelho, onde estrelas desfilam produções sofisticadas e tendências de moda assinadas por designers renomados.

Brasil no Oscar: expectativa para “Ainda Estou Aqui”

Neste ano, a presença brasileira ganha destaque com a chegada de Fernanda Torres e o elenco de “Ainda Estou Aqui”, filme de Walter Salles que concorre em três categorias: Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional. A expectativa é grande para ver como a produção nacional será recebida na premiação.

Fernanda Torres posa no tapete vermelho do Oscar • Foto: Arturo Holmes/WireImage

“Emilia Pérez” lidera as indicações

O grande concorrente de “Ainda Estou Aqui” na categoria de Melhor Filme Internacional é “Emilia Pérez”, musical em espanhol dirigido pelo francês Jacques Audiard. O longa lidera as indicações do ano, com 13 nomeações, consolidando-se como um dos favoritos da noite.

Fernanda Torres posou ao lado Walter Salles no tapete vermelho do Oscar • Foto: Arturo Holmes/WireImage





