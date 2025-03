Influenciadora morre em Manaus; Polícia investiga o caso

Influenciadora digital morreu no último sábado (1º), no Centro de Manaus

A influenciadora digital Yasmin Christiane da Silva Cavalcante, de 26 anos, morreu no sábado (1º) na rua Simon Bolivar, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga as circunstâncias da morte.

De acordo com a corporação, um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no mesmo dia na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Até o momento, não há indícios de crime.

A polícia informou ainda que, devido à natureza da investigação, não pode divulgar mais detalhes para não comprometer o andamento dos trabalhos.

Nas redes sociais, muitos seguidores lamentam o falecimento da jovem em suas fotos. “Descanse em paz, amiga. você foi luz nessa terra! que Deus te receba de braços abertos 🤍”, diz um amigo da vítima.

“Em vida quase ninguém comenta, não compartilha, não segue, não se importa. Quando a pessoa se vai, rapidamente aparecem seguidores, pessoas que diziam amar, respeitar e admirar… Meus pêsames aos familiares e verdadeiros amigos e colegas desta grande profissional. Que Deus a receba em seu lar.

Que possamos dar mais valor em vida para aqueles que nos cercam”, diz outro seguidor.

A influenciadora Yasmin Cristini, era CEO da empresa Visão Criativa, analista de marketing e social media.

Leia mais:

Influenciadora ‘Buiu a Bonita’ morre atropelada em Manaus: IMAGENS FORTES

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱