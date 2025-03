Ex-galã da Globo revela que está falido por vício em drogas

Carreira do intérprete foi manchada por diversas polêmicas, incluindo agressões e calotes.

O ator Rafael Cardoso, protagonista de novelas como A Vida da Gente (2011), Além do Tempo (2015) e Espelho da Vida (2018), tem passado por dias difíceis em sua carreira e vida pessoal. O ator confessou, em entrevista a Roberto Cabrini no Domingo Espetacular, que está totalmente falido devido ao vício em drogas e álcool. A carreira do intérprete foi manchada por diversas polêmicas, incluindo agressões e calotes.

O jornalista perguntou ao ator qual era a situação financeira atual dele. Cardoso respondeu na lata: “Estou quebrado”. Quando Cabrini pediu para que o artista detalhasse o significado de sua fala, ele admitiu que havia gasto todo seu dinheiro.

“Estou falido. Gastei todo o meu dinheiro. Com droga, besteira, álcool, erros de investimento…”, confessou. O contratado da Record aproveitou o gancho para questioná-lo sobre o suposto calote de R$ 30 mil que havia dado no hospital Alvorada Taguatinga, de Brasília.

“Rafael, você costuma honrar os seus compromissos?”, perguntou. “Sim”, assegurou o ex-galã da Globo. “Você deu calote em um hospital?”, questionou o jornalista.

“Eu não tinha dinheiro para pagar. Eu não dei calote, eu não tinha dinheiro. Ou eu escolhia pagar o aluguel e a pensão para não ser preso, ou pagava o hospital”.

“Mas você tem uma fazenda”, ressaltou Cabrini. “Eu tenho uma fazenda, mas eu não posso mexer na fazenda porque está em litígio. Por causa da separação de bens eu não posso mexer, não posso vender, não posso penhorar, não posso nada”, afirmou, citando o processo difícil de divórcio de sua ex-mulher, Mariana Bridi, com quem teve dois filhos.

Cardoso ainda contou que foi diagnosticado com superdotação, o que fez o repórter do Domingo Espetacular ficar com uma pulga atrás da orelha. “Entra uma contradição: um superdotado tem que ter uma inteligência superior à média. Como alguém que tem a média superior de inteligência não consegue se controlar?”, disparou.

“Porque a parte emocional do superdotado é totalmente sensível, porque não trabalha isso”, justificou o ator.

Caso de agressão

Durante a entrevista, Rafael Cardoso também negou ser um agressor. Em março do ano passado, ele foi acusado de bater em um idoso de 64 anos, gerente de um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Na época, a assessoria de imprensa do intérprete alegou que ele estava sob efeito de medicação, mas que responderia às consequências de seus atos. Ele entrou em acordo com a vítima no Ministério Público.

A proposta aceita pelo artista é um acordo de transação penal, medida firmada entre o réu e o Ministério Público, no qual o acusado aceita cumprir pena antecipada de multa ou restrição de direitos.

“Estou diante de um agressor?”, perguntou Cabrini. “De maneira alguma. Eu cometi o erro de agredir”, admitiu ele.

“Aconteceu, mas hoje não mais, porque estou fazendo tratamento psicológico, cuidando do meu lado espiritual, estou cuidando da minha saúde, do meu processo, do meu funcionamento mental”, assegurou.

