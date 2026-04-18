Revolta

Atividade previa a gravação de vídeos individuais em formato de selfie, com relatos sobre momentos marcantes vividos ao longo da temporada

A reta final do BBB 26 começou com clima tenso na casa. Na manhã deste sábado (18), uma dinâmica proposta pela produção gerou incômodo entre os quatro participantes restantes, especialmente Ana Paula Renault.

A atividade previa a gravação de vídeos individuais em formato de selfie, com relatos sobre momentos marcantes vividos ao longo da temporada. As instruções foram lidas por Juliano Floss, primeiro finalista do programa, logo após os brothers acordarem.

Segundo o comunicado, cada participante deveria escolher dois espaços da casa que remetesse a lembranças importantes e comentar experiências vividas nesses locais. A proposta, no entanto, não foi bem recebida por Ana Paula, que reagiu com irritação.

“Não é possível, não. Vocês vão me desculpar, eu tô falando sério, porque é muita coisa. Primeiro, blogueira eu não sou. Nunca fiz isso na minha vida, vou ter que fazer isso depois de 100 dias? Que cantinho gente? Eu vivi um inferno aqui durante 96 dias!”, afirmou.

(*) Com informações do Metrópoles

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