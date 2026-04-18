Paredão

Brothers brigam por vaga na final do BBB 26, ao lado de Ana Paula Renault

Publicado em 18 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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Ana Paula, Leandro Boneco e Milena se enfrentam no 18º Paredão do Big Brother Brasil 26. A disputa está acirrada entre Leandro Boneco e Milena, ambos participantes da Casa de Vidro desta temporada.

De acordo com a enquete UOL, Leandro Boneco pode ser eliminado amanhã (19). O brother somou 43,09% dos votos na parcial das 8h.

Milena se aproxima do adversário. Ela já contabiliza 42,01%.

Já Ana Paula é mais provável de se livrar da eliminação. A Veterana está com 14,9% dos votos.

(*) Com informações do UOL



