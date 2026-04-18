Ana Paula, Leandro Boneco e Milena se enfrentam no 18º Paredão do Big Brother Brasil 26. A disputa está acirrada entre Leandro Boneco e Milena, ambos participantes da Casa de Vidro desta temporada.
De acordo com a enquete UOL, Leandro Boneco pode ser eliminado amanhã (19). O brother somou 43,09% dos votos na parcial das 8h.
Milena se aproxima do adversário. Ela já contabiliza 42,01%.
Já Ana Paula é mais provável de se livrar da eliminação. A Veterana está com 14,9% dos votos.
(*) Com informações do UOL