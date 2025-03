Presidente do IASVISAM celebra contrato para construção de 500 unidades habitacionais em Manaus

Manaus (AM) – Após anos de dedicação e superação de desafios, Jeová de Jesus, presidente do Instituto de Ação Social Vila de Saúde do Amazonas (IASVISAM), celebrou um marco histórico para a habitação social em Manaus.

Na última sexta-feira (28), Jesus assinou, na superintendência da Caixa Econômica Federal, o contrato para a retomada do empreendimento conjunto de Saúde, que prevê a construção de 500 unidades habitacionais no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), Faixa 1.

O projeto promete transformar a vida de centenas de famílias de baixa renda, garantindo mais dignidade e qualidade de vida.

De acordo com Jeová de Jesus, desde 2014 à frente do IASVISAM, enfrentou burocracias e exigências técnicas para viabilizar a iniciativa.

Durante a cerimônia de assinatura, ele relembrou a trajetória de persistência e o compromisso de sua equipe.

“Cada etapa desse processo foi um aprendizado. Sempre tivemos esperança de que conseguiríamos. Aqui na Caixa, sempre me diziam: ‘façam tudo certinho que vocês vão chegar lá’. E nunca desistimos, sempre lutamos para fazer o melhor”, afirmou Jeová, emocionado.

O superintendente regional de Habitação da Caixa Econômica Federal, Marcos Massanori, também esteve presente no evento e destacou a importância do projeto para reduzir o déficit habitacional de Manaus, a capital com maior carência de moradias no país.

“Manaus é a capital com maior déficit habitacional. É fundamental trabalharmos nessa área de assistência social, levando moradia digna a quem mais precisa. Esse projeto começou em 2014 e agora se concretiza”, declarou Massanori.

O contrato assinado é um dos maiores já firmados em um único projeto habitacional na região.

O superintendente ressaltou a importância da iniciativa e a responsabilidade assumida pela equipe do IASVISAM.

“Esse é o maior número de unidades habitacionais contratadas em um só projeto. A responsabilidade do Jeová e sua equipe é enorme, mas tenho certeza de que, com um corpo técnico eficiente, essa iniciativa será bem-sucedida do início ao fim”, afirmou Massanori.

Com a assinatura do contrato, a IASVISAM, reafirma seu compromisso com a luta por moradia digna e inclusão social. O projeto não só trará esperança para centenas de famílias em Manaus, mas também abrirá caminho para novos empreendimentos sociais na região.

“Estamos muito felizes com essa conquista, mas sabemos que ainda há muito a ser feito. Em breve, estaremos lançando novos projetos para continuar transformando vidas”, destacou Jeová de Jesus.

Impacto social e esperança para o futuro

As 500 unidades habitacionais representam mais do que um teto para as famílias beneficiadas; simbolizam a oportunidade de recomeço e a construção de um futuro mais digno. O projeto não apenas atende a uma demanda urgente, mas também fortalece a luta por políticas públicas que priorizem a habitação social.

Com a liderança da IASVISAM e o apoio de instituições como a Caixa Econômica Federal, o sonho da casa própria está cada vez mais próximo de se tornar realidade para centenas de famílias amazonenses.

