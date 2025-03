Adaf apreende 85 quilos de queijo clandestino em Tefé e alerta sobre riscos à saúde

Manaus (AM) – Nesta segunda-feira (03), a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Amazonas (Adaf) realizou uma operação de fiscalização no porto de Tefé, município localizado a 523 quilômetros de Manaus, e apreendeu 85 quilos de queijos tipo coalho clandestinos.

Os produtos, que não possuíam o selo de inspeção obrigatório, acabaram descartados no lixão municipal por representarem riscos à saúde dos consumidores.

A ação, conduzida por fiscais da Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Gipoa) e da Unidade Veterinária Local (UVL) de Tefé, ocorreu após denúncia recebida pela ouvidoria da Adaf.

O fiscal agropecuário médico veterinário Airton Reis, que participou da operação, destacou a importância das denúncias para o trabalho de fiscalização e proteção da saúde pública.

“Produtos de origem animal sem selo de inspeção, sem comprovação de qualidade ou origem, podem causar inúmeras doenças transmitidas por alimentos, colocando em risco a saúde das pessoas e de suas famílias. Denúncias como essa permitem que intensifiquemos a fiscalização, garantindo maior segurança alimentar na região”, explicou Airton Reis.

Riscos dos produtos clandestinos

Todos os produtos de origem animal comercializados no Brasil devem apresentar selo de inspeção, que pode ser Estadual (SIE), Municipal (SIM) ou Federal (SIF).

Esse selo atesta que os alimentos, processados de acordo com as normas higiênico-sanitárias, contam com segurança para o consumo.

No caso dos queijos apreendidos em Tefé, a falta do selo de inspeção impossibilitou a verificação da qualidade e da procedência dos produtos, o que levou ao descarte imediato.

A ação reforça a necessidade de os consumidores estarem atentos à origem dos alimentos que adquirem, optando sempre por produtos certificados.

Educação sanitária no porto de Tefé

Além da apreensão, a equipe da Adaf realizou um trabalho de educação sanitária no porto de Tefé, distribuindo panfletos e orientando passageiros e comerciantes sobre a importância de consumir apenas produtos de origem animal inspecionados.

A iniciativa busca conscientizar a população sobre os riscos associados ao consumo de alimentos clandestinos e promover hábitos mais seguros.

Como denunciar

A Adaf reforça que qualquer cidadão pode contribuir com a fiscalização, denunciando casos de processamento ou comercialização irregular de produtos de origem animal.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones (92) 99138-4073 e (92) 99380-9174.

