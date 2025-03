Jovem é preso após matar própria mãe a facadas durante discussão

Bryan Ferraz, de 18 anos foi preso em flagrante após assassinar a própria mãe a facadas na tarde de segunda-feira (3), em Santo André, na Grande São Paulo. O crime aconteceu por volta das 15h, no apartamento onde ele e Sandra Maria Ferreira da Silva dos Santos, de 61 anos, moravam há três anos, no Parque Novo Oratório.

Após o ataque, o jovem ligou para um amigo e confessou o que havia feito. O amigo o aconselhou a chamar a Polícia Militar pelo telefone 190. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a mulher morta e prenderam o rapaz em flagrante.

Na delegacia, Bryan relatou que já havia discutido com a mãe anteriormente por ter chegado tarde de um baile de carnaval. Nesta segunda-feira, uma nova briga teria ocorrido, e, segundo ele, a mãe o ofendeu. Em resposta, ele a atacou com um golpe mata-leão, estrangulou-a e depois a esfaqueou diversas vezes. A vítima morreu no local.

O ataque

De acordo com a investigação, o jovem utilizou inicialmente uma faca de cabo rosa, que quebrou devido à violência dos golpes. Em seguida, ele pegou outra faca e concluiu o ataque. Além disso, ele teria jogado o corpo da mãe da escada.

O local foi preservado para perícia, e o acusado encaminhado ao 2° Distrito Policial de Santo André. O crime foi registrado como feminicídio com agravante por se tratar da mãe. Caso condenado, o jovem pode pegar até 40 anos de prisão.

O celular de Bryan foi apreendido para análise. O pai do rapaz prestou depoimento e afirmou que a relação entre mãe e filho era conturbada. Ele também revelou que, no passado, Sandra já havia sido agredida pelo ex-marido.

O delegado responsável pelo caso informou que o jovem trabalhava, não possuía antecedentes criminais, nem histórico de transtornos psiquiátricos, além de não fazer uso de drogas ou álcool. Durante o depoimento, ele demonstrou frieza e, em nenhum momento, pareceu abalado pelo crime.

