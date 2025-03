Policiais fantasiados de Mario Bros e Luigi prendem ladrão no Carnaval

Suspeito foi abordado na saída do Galo da Madrugada, que desfila nesta terça (4) no Ibirapuera

Policiais civis fantasiados de Mario Bros, Luigi e Yoshi prenderam um suspeito de furtar celulares durante um bloco de Carnaval na zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira (4). A abordagem ocorreu no entorno do Parque Ibirapuera, onde acontecia o desfile do bloco do Galo da Madrugada.

Suspeito detido com celulares furtados

O homem, de 28 anos, carregava uma bolsa onde os agentes encontraram dois celulares furtados. Ele foi encaminhado ao 36º DP (Vila Mariana) e autuado em flagrante por furto. As vítimas compareceram à delegacia, reconheceram os aparelhos e receberam os pertences de volta.

O episódio foi compartilhado nas redes sociais de Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública (SSP) de São Paulo. Segundo a pasta, a ação faz parte da Operação Carnaval, que busca coibir roubos e furtos de celulares durante os blocos de rua na cidade.

Estratégia de policiais fantasiados no Carnaval

A operação já vinha sendo realizada no pré-Carnaval. Na semana passada, agentes fantasiados de Chapolin Colorado e padre prenderam outro ladrão de celulares na região da Consolação.

Os policiais informaram que os próximos disfarces ainda são sigilosos, mas as roupas precisam ser largas o suficiente para esconder armas e algemas, além de permitir mobilidade para perseguições na multidão.

Queda nos furtos e roubos durante a folia

Segundo a SSP, a estratégia tem dado resultado. No último fim de semana de pré-Carnaval, foram registrados 880 roubos e furtos de celulares em todo o estado de São Paulo, sendo 590 apenas na capital. O número representa uma redução de 62% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando ocorreram 2.344 boletins de ocorrência pelo mesmo crime.

A operação segue durante o Carnaval para garantir maior segurança aos foliões.

(*) Com informações da Folha de S.Paulo

