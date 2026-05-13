Polícia

Além da emboscada, os suspeitos fugiram levando a motocicleta do jovem

O entregador Aleilson da Silva Barbosa, de 21 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (13/05), após ser atraído por criminosos para uma falsa entrega na rua 1 da Vila Marinho, no bairro Compensa 3, zona Oeste de Manaus. Além da emboscada, os suspeitos fugiram levando a motocicleta do jovem.

Segundo informações preliminares, Aleilson trabalhava fazendo entregas e seguia para atender um pedido de lanche por volta de meia-noite, quando foi surpreendido pelos criminosos. A vítima foi atingida por pelo menos seis disparos de arma de fogo e morreu antes da chegada do socorro.

Inicialmente, o caso foi tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já que os criminosos levaram a motocicleta usada pela vítima no trabalho, uma Honda CG 160 Start vermelha. A localização do veículo apontaria para o município de Iranduba.

No entanto, durante as investigações, a polícia passou a trabalhar com a hipótese de execução planejada. De acordo com informações da Polícia Militar, o entregador teria sido atraído para o local por meio de um pedido falso feito pelos suspeitos.

Familiares de Aleilson teriam informado a polícia que um conhecido do casal poderia ter envolvimento direto no assassinato, a partir da denúncia, agentes da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizaram um suspeito, que foi detido e levado para prestar esclarecimentos.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso e busca localizar os demais envolvidos no crime.

Veja vídeo:

Entregador é alvo de emboscada durante entrega e morto a tiros em Manaus pic.twitter.com/Gf0VhCeun7 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 13, 2026

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