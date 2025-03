Temporada da natação amazonense começa com homenagens e competições

A temporada 2025 da natação amazonense tem início com dois eventos marcantes em março. O primeiro é o Mérito Aquático, que acontece neste sábado (8). O segundo é o Torneio de Abertura, programado para o dia 15.

Homenagens no Mérito Aquático 2024

O Mérito Aquático 2024 – Troféu Waldyr de Oliveira celebra os destaques da última temporada. A premiação acontece no Buffet Le Reve (Boulevard Álvaro Maia), às 19h. Serão mais de 200 homenageados, incluindo os atletas do ano Caio Arcos e Pietra Menezes, além das revelações Júlia Sofia e Roberto Chaves.

Torneio de Abertura abre as competições

As provas oficiais começam no dia 15 de março, às 14h, com o 10º Torneio de Abertura – Troféu Paulo “Caju” Silva Filho. O evento acontece na piscina do Clube do Trabalhador (SESI, no Aleixo) e conta apenas com a prova dos 50m livre. Apenas clubes e atletas federados podem participar. As inscrições vão até o dia 11.

Os eventos são as primeiras ações de impacto da nova gestão da Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada), agora liderada por Neto Nobre (presidente) e Roberta Pereira (vice-presidente).

