Confronto com policiais termina com doze pessoas mortas

Um tiroteio intenso no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, resultou na morte de 12 supostos traficantes de uma facção criminosa em confronto com policias da Rondesp, da Polícia Militar, durante a madrugada de terça-feira (4).

Todos os feridos foram socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas nenhum sobreviveu aos ferimentos. As informações são da TV Record.

Informaçõs preliminares apontam que os suspeitos invadiram a casa de uma mulher antes de morrerem em confronto.

Ocorrência

Em nota, a Polícia Civil se limitou a afirmar que “recebeu um chamado de confronto entre criminosos e a Polícia Militar na Fazenda Coutos e está tomando as providências de polícia judiciária.”

Na ação foram apreendidas duas submetralhadoras, oito pistolas e dois revólveres foram apreendidos, além de munições e carregadores.

(*) Com informações do A Tarde

Leia mais: Suspeito morre em confronto após atirar contra policiais durante perseguição em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱