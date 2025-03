Manaus FC enfrenta Atlético-MG em confronto inédito pela Copa do Brasil

O Manaus Futebol Clube entra em campo nesta quarta-feira (5) para um dos desafios mais importantes de sua história. O Gavião Real encara o Atlético-MG no Mineirão, em Belo Horizonte, às 18h30 (horário de Manaus), pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto inédito acontece em jogo único e, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Preparação intensa em Belo Horizonte

A delegação do Manaus está na capital mineira desde segunda-feira (3), onde finalizou a preparação no centro de treinamento do América-MG. O técnico Júlio César Nunes destacou a motivação da equipe e o planejamento estratégico para enfrentar o Atlético-MG.

“Estamos confiantes, trabalhando forte. Já viramos a chave, agora é foco total na Copa do Brasil. Estamos ajustando a parte tática e a estratégia para a partida”, afirmou Nunes.

O executivo de futebol do clube, Ramon Bisson, reforçou a importância do período de adaptação em Belo Horizonte.

“Nossa preparação começou logo após o jogo contra o Paysandu. Chegar com antecedência permitiu descanso e treinamentos específicos para essa partida tão importante na história do Manaus”, disse.

Manaus está em Belo Horizonte (MG) desde segunda-feira (3). Foto: Ygor Freitas/MFC

Histórico do Manaus na Copa do Brasil

O Manaus participa da Copa do Brasil pela sétima vez e tenta alcançar a terceira fase pela primeira vez. O Gavião Real chegou à segunda fase em 2020, 2021 e 2022, sendo eliminado por clubes da Série A, como Bahia e São Paulo.

Na edição atual, o Manaus garantiu vaga ao empatar em 1 a 1 com o Independência-AC, em Rio Branco, e vencer nos pênaltis por 4 a 2. O clube amazonense chega ao confronto contra o Atlético-MG após ser eliminado pelo Paysandu nas quartas de final da Copa Verde e busca um grande resultado no torneio nacional.

Atlético-MG sem Hulk, mas reforçado

O Atlético-MG não contará com seu principal jogador. O atacante Hulk sentiu dores na coxa direita na semifinal do Campeonato Mineiro e segue em tratamento. Em compensação, o meia Gustavo Scarpa voltou a treinar e estará à disposição do técnico Cuca.

O último jogo do Galo foi justamente a semifinal contra o Tombense, quando Hulk se lesionou. O time mineiro está na final do estadual e busca manter o ritmo competitivo na Copa do Brasil.

Próximos desafios do Manaus

Além da Copa do Brasil, o Manaus tem um calendário movimentado. Atual campeão amazonense e finalista do primeiro turno do Barezão 2025, o clube estreia na Série D do Campeonato Brasileiro em abril, buscando acesso à Série C.

Leia mais:

Manaus avança nos pênaltis e enfrentará o Atlético-MG na Copa do Brasil

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱