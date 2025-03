VÍDEO: Forte chuva causa transtornos em Manaus

A forte chuva que atinge Manaus na tarde desta terça-feira (4) continua gerando transtornos à população neste penúltimo dia de carnaval.

Na Avenida Constantino Nery, a parte da frente da Arena da Amazônia foi totalmente alagada devido à força da chuva. No vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver que o trânsito no local ficou comprometido, gerando transtorno aos motoristas e pedestres que circulam pela região.

Em outro vídeo que circula nas redes sociais, uma rua da capital amazonense ficou alagada, impossibilitando o trânsito de pedestres pela rua.

Já no Centro de Manaus, nas proximidades do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), um muro desabou, e segundo registros, é possível ver a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. Um homem ficou ferido durante o desabamento.

Leia mais: VÍDEO: Forte chuva durante o Carnaval alaga avenidas de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱