Mulher é presa após morder pessoas em camarote na Sapucaí durante desfile

Uma mulher foi presa na noite desta terça-feira (4) no camarote do Setor 5 da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, após atacar e morder pessoas que assistiam ao desfile das escolas de samba. A Guarda Municipal informou que ela estava embriagada e resistiu à prisão, tentando morder também os guardas.

A mulher responderá pelos crimes de lesão corporal, resistência e desacato.

O caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova). Policiais civis que atuaram na ocorrência também foram mordidos. A Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal, foi chamada pela segurança do camarote. Não há informações sobre o número de pessoas feridas nos ataques.

“A mulher apresentava sinais de embriaguez e resistiu bastante à abordagem, tentando inclusive morder os próprios guardas”, destacou a corporação. Esta foi a terceira prisão realizada pela Ronda Maria da Penha da GM-Rio no Sambódromo desde o início dos desfiles. As duas prisões anteriores ocorreram por flagrantes de violência contra a mulher, na sexta-feira (28/2) e no domingo (2/3).

A Guarda Municipal afirmou que as equipes da Ronda Maria da Penha atuam no Sambódromo e nos desfiles dos grandes blocos, com o objetivo de coibir flagrantes de violência contra a mulher e conscientizar o público sobre a prevenção dessa violência durante a folia.

