VÍDEO: Isabelle Nogueira estreia na Sapucaí e diz estar ‘comprometida com a folia’

Isabelle Nogueira fez sua estreia no carnaval na madrugada desta quarta-feira (5), desfilando pela Grande Rio na Sapucaí. Ao ser questionada sobre o fim de seu noivado com Matteus Amaral, ela afirmou que está, na verdade, comprometida com a folia.

“Eu estou mergulhada nisso, solteira ou comprometida, o meu carnaval é o meu propósito de compartilhar e viver esse entretenimento puro”, declarou.

O relacionamento dos dois começou durante o Big Brother Brasil 24, mas terminou no fim de fevereiro, com uma carta aberta aos fãs.

Apesar disso, a Cunhã não parou sua agenda. Ela desfilou com uma fantasia inspirada na ‘Jurema, a essência da Floresta Amazônica’. A ex-BBB não escondeu sua felicidade em fazer parte de uma festa cultural tão significativa.

“[Feliz em] Levar entretenimento e cultura, entretenimento para esse povo que vive de uma festa que é resistência. Que resiste a tantos anos para ter reconhecimento. Tantas pessoas lutaram para o carnaval ser o que hoje é, então, fico muito grata de hoje ser, de alguma forma, essa porta-voz”, afirmou.

Isabelle Nogueira exibe fantasia como Jurema da Grande Rio e destaca: “É uma forma de celebrar nossa cultura” pic.twitter.com/aIJrXh18En — Portal Em Tempo (@portalemtempo) March 5, 2025

