Alunos do Sesi desenvolvem plataforma digital para preservação dos oceanos

Equipe Elétrons, da Escola Sesi Abrahão Sabbá, representa Itacoatiara no Festival SESI de Educação com o projeto que busca engajar a sociedade na proteção dos oceanos

Essenciais para a vida na Terra, os oceanos estão no radar dos estudantes da Escola Sesi Abrahão Sabbá, do município de Itacoatiara (AM). Nos dias 12 a 15, a equipe Elétrons vai participar do Festival Sesi de Educação, em Brasília, com o projeto de inovação “Ocean Alliance”, que propõe uma solução digital para aproximar a sociedade da preservação dos oceanos, fundamentais para o equilíbrio ambiental do planeta.

Os alunos desenvolveram a plataforma digital “Ocean Alliance” com a finalidade de reduzir a desconexão entre a sociedade e os oceanos, promovendo a conscientização ambiental por meio da interação entre o público e profissionais da área. O projeto surgiu a partir da pergunta orientadora: “Como podemos reduzir a desconexão entre a sociedade e os oceanos, promovendo conscientização e interação entre o público e profissionais da área?”. O espaço virtual interativo, criado pela equipe, fornece informações confiáveis sobre a vida marinha e podem ser acessadas por estudantes, professores, pesquisadores e ambientalistas.

A plataforma, construída no Google Sites, permite que especialistas como oceanógrafos e ambientalistas compartilhem conhecimentos, incentivando a troca de informações e a educação ambiental. A equipe Elétrons desenvolveu o projeto em quatro etapas: entrevistas com especialistas, análise de plataformas existentes, desenvolvimento de wireframes e a criação do protótipo digital.

A estudante Maysa Abrão, 14 anos, responsável pela gestão do projeto de inovação e pesquisadora da equipe, destaca que a proposta foi criada para aproximar a sociedade da causa ambiental. “Nosso desafio era desenvolver uma solução para ajudar profissionais a explorar o oceano. Acreditamos que muitos problemas que afetam os oceanos são causados pela falta de conscientização da população. O Ocean Alliance foi pensado para conectar a comunidade com especialistas, oferecendo informações acessíveis e educativas sobre a preservação marinha”, explica.

A proposta inovadora foi testada e validada em diferentes momentos, como na Festa da Família da Escola SESI Abrahão Sabbá e em demonstrações na Praça da Matriz de Itacoatiara para os moradores do município. Os alunos verificaram que a população tem interesse em aprender sobre a preservação marinha, mas enfrenta dificuldades para encontrar informações confiáveis.

Além de contribuir para a educação ambiental, o Ocean Alliance está alinhado ao Desafio 10 da Década do Oceano da ONU, que propõe restaurar a relação da sociedade com o oceano. O projeto destaca o protagonismo dos estudantes na busca por soluções para problemas globais, reafirmando o compromisso da Escola Sesi com a formação cidadã e o desenvolvimento sustentável.

