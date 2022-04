Lula lidera intenções de voto em 1º e 2º turno, diz nova pesquisa

Brasília (DF) – Encomendada pelo banco Modalmais, comprado pela XP Investimentos, a pesquisa eleitoral do Instituto Futura mostra Lula (PT) na liderança com 41,1% dos votos. Em segundo lugar aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 35,3%.

A mesma pesquisa divulgada em 31 de março mostrava um empate técnico entre os dois principais candidatos à Presidência da República: 33,4% de Bolsonaro contra 32,9% de Bolsonaro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A saída do ex-juiz Sergio Moro da corrida eleitoral favoreceu Lula em quase oito pontos.

Em terceiro lugar aparece Ciro Gomes (PDT), com 6,8%, seguido por João Doria (PSDB), com 2,7%, André Janones (Avante) com 1,9% e Simone Tebet (MDB) com 0,9%.

Em cenários avaliados de segundo turno, Lula segue vitorioso: 50,1% contra 39,7% do atual presidente.

Bolsonaro lidera apenas o ranking de rejeição (47,2%), seguido de Lula (37,4%).

A pesquisa foi realizada entre 20 e 25 de abril, com dois mil entrevistados.

*Com informações do Isto É

