Mostra exibe filmes amazonenses no CAUA, no Centro de Manaus

O Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (CAUA), no Centro de Manaus, recebe a Mostra de Filmes da Oficina de Produção Audiovisual – OPA Manaus nesta sexta-feira (7). A partir das 18h30, serão exibidos quatro curtas-metragens produzidos durante as oficinas realizadas em diferentes bairros da cidade. O evento é gratuito e aberto ao público.

A Mostra faz parte do projeto OPA Manaus 2024, viabilizado com apoio do Edital Manaus Identidade Cultural Audiovisual. Os curtas exibidos serão: Pintura Ancestral – Direção e roteiro de Thais Kokama; Nunca Mais – Direção de Murilo Henrique; Dilema de Antônia – Direção de Orlando K. Junior; e Todas as Vozes – Direção de Shaydson Souza.

Aprendizado de cinema

As oficinas foram realizadas em espaços culturais como o Centro de Apoio às Famílias (CENAF), no Novo Israel, o Espaço Alternativo de Petrópolis, o Museu Amazônico e a Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja, no Centro.

Cada turma contou com cerca de 20 alunos, que aprenderam na prática a produzir curtas-metragens do zero.

O projeto é coordenado pelo produtor audiovisual Thiago Morais, que realiza as OPAs há sete anos. A equipe de instrutores incluiu nomes como o compositor de trilhas sonoras César Lima, a profissional de som direto Helione Mireles, o diretor de fotografia Sidney Cad e a produtora audiovisual Saleyna Borges.

Segundo Thiago Morais, o contato com profissionais experientes fortalece o aprendizado dos alunos e democratiza o acesso ao audiovisual. “As OPA’s são uma oportunidade incrível, porque são oficinas gratuitas e, com o apoio de editais, conseguimos levá-las para mais bairros e alcançar novos públicos. Além disso, os filmes produzidos circulam em mostras e festivais, valorizando a capacitação profissional dos participantes”, afirma.

Alunos destacam OPA Manaus

Uma das participantes do projeto foi a indígena Thais Kokama, coordenadora do Cine Aldeia. Para ela, dirigir o curta Pintura Ancestral foi um processo enriquecedor.

“Foi uma experiência única. Pudemos experimentar, aprender e criar um filme que valoriza a memória e a identidade. O ambiente da oficina favoreceu essa troca entre diferentes olhares, tornando cada etapa, do roteiro à finalização, uma descoberta criativa”, disse a aluna.

(*) Com informações da assessoria

