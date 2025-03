Manaus é superado pelo Atlético-MG fora de casa e se despede da Copa do Brasil 2025

O Manaus está fora da Copa do Brasil 2025. O Gavião foi superado pelo Atlético-MG por 4 a 1, na noite desta quarta-feira (5), no Estádio Mineirão, e se despediu da competição nacional. Renanzinho marcou o gol de honra do Esmeraldino, enquanto Alisson, Cuelllo, Rony e Deyverson balançaram as redes para o Galo.

O jogo

Dono da casa, o Atlético era quem se mantinha com mais posse de bola e tentava encurralar o Manaus. A primeira chance mais perigosa veio aos 12 minutos, quando Gustavo Scarpa cruzou da esquerda e Rony, livre na cara do gol, cabeceou para fora. Três minutos depois, Gabriel Menino experimentou de fora da área e Gustavo mandou para escanteio.

A pressão do Galo surtiu efeito e aos 18 minutos, Guilherme Arana cruzou rasteiro da esquerda, Rony completou, Gustavo defendeu e no rebote, Alisson mandou para o fundo do gol. Placar aberto no Mineirão. Dois minutos depois, Rony recebeu pela esquerda, cortou para o meio e finalizou colocado, mas Gustavo espalmou.

O domínio mineiro seguiu e o segundo gol logo veio. Aos 31 minutos, Cuello dominou pela direita, driblou para dentro e finalizou de canhota, no cantinho, para colocar o 2 a 0 no placar.

Após o intervalo, o ímpeto do time da casa, novamente se transformou em gol. Ainda aos dois minutos do segundo tempo, Rony recebeu pela direita e bateu firme e cruzado para fazer o terceiro gol do Galo. A partida manteve um ritmo intenso e ainda aos seis minutos, o Gavião teve um suspiro de reação. Renanzinho dominou pelo meio e acertou um chutaço de muito longe, no ângulo de Everson para diminuir a desvantagem.

Três minutos depois, nova chance do Atlético. Gabriel Menino recebeu pela esquerda e finalizou colocado, mas Gustavo foi buscar e mandou para escanteio. Aos 15 minutos, Caio Paulista girou pela direita, chutou de canhota e a bola foi no pé da trave. Quatro minutos depois, Scarpa cruzou da direita, Cuello ajeitou para o meio e Deyverson, na cara do gol, empurrou para as redes para fazer o 4 a 1.

Já aos 34 minutos, Rubens roubou a bola no campo de ataque, avançou e finalizou para o gol, mas Gustavo defendeu. Nove minutos depois, Caio Paulista cruzou rasteiro, mas Rony não alcançou. Fim de jogo, 4 a 1 para os dono da casa.

Panorama e próximas partidas

Com a eliminação na Copa do Brasil 2025, o Manaus agora volta às atenções para o Barezão 2025, competição que o Gavião disputa a final do primeiro turno no próximo domingo (9/3), às 15h30, diante do Amazonas, na Arena da Amazônia.

(*) Com informações da assessoria

