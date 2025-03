População poderá ajudar a definir prioridades de Manaus; saiba como

A Prefeitura de Manaus está elaborando o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e convida a população a participar da definição das prioridades da cidade. De 13 a 27 de abril, os cidadãos poderão votar em propostas e sugerir novas ideias por meio de uma plataforma digital.

O PPA é um instrumento de planejamento que define as diretrizes, objetivos e metas do município para os próximos quatro anos. A subsecretária de Orçamento e Projetos da Semef, Karliley Capucho, destacou que o PPA Participativo visa garantir que as decisões reflitam as necessidades reais da população.

A votação será on-line, e cada participante poderá escolher até dois eixos estratégicos, como Educação, Saúde e Infraestrutura, além de sugerir novas propostas. As 30 propostas mais votadas serão priorizadas no planejamento oficial.

A iniciativa inclui também audiências públicas e apresentações nas comunidades, como a realizada no bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte. A população pode acompanhar mais informações no Portal PPA Manaus e no site da Prefeitura.

(*) Com informações da assessoria

