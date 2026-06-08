Liderança

Município conquistou o primeiro lugar no estado e ampliou o acesso à saúde em comunidades rurais e ribeirinhas.

O município de Autazes alcançou a primeira colocação no ranking de desempenho da Atenção Primária à Saúde (APS) no Amazonas, conforme dados referentes ao terceiro quadrimestre de 2025 divulgados nesta semana pela plataforma e-SUS Feedback. O sistema reúne informações oficiais do Ministério da Saúde e monitora os resultados dos municípios brasileiros dentro do novo modelo de cofinanciamento da Atenção Primária, estabelecido pela estratégia Saúde Brasil 360.

Com notas acima de 50% de aprovação, o resultado reflete as ações desenvolvidas pela atual gestão do prefeito Thomé Neto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, liderada pelo secretário Ráiner Figueiredo, em conjunto com profissionais, coordenações, gerências e equipes que atuam na rede municipal de saúde.

A avaliação considera sete indicadores prioritários da Atenção Básica e 35 critérios de boas práticas em saúde. Entre os aspectos analisados estão o acompanhamento contínuo dos usuários, o fortalecimento do vínculo entre equipes e população, o monitoramento de gestantes, vacinação, controle de doenças crônicas, organização dos serviços e ampliação do acesso aos atendimentos.

Para o prefeito Thomé Neto, o resultado demonstra que os investimentos realizados na área da saúde estão gerando impactos positivos para a população, inclusive nas comunidades mais distantes do município.

“Recebemos esse reconhecimento com muita responsabilidade, porque ele representa o esforço de uma gestão que escolheu investir nas pessoas. Mesmo diante dos desafios logísticos da Amazônia, ampliamos os atendimentos, fortalecemos as equipes, levamos saúde para as comunidades ribeirinhas e garantimos que a população tivesse acesso a serviços de qualidade. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo e nos motiva a continuar investindo na modernização da rede municipal, na melhoria das unidades de saúde e na valorização dos nossos profissionais. O maior beneficiado por essa conquista é o povo de Autazes”, destacou o prefeito Thomé Neto.

Entre as principais medidas adotadas pela gestão estão a ampliação da cobertura da Atenção Primária, o aumento das viagens itinerantes e a expansão dos atendimentos realizados nas comunidades rurais e ribeirinhas. A estratégia permitiu levar serviços de saúde a localidades distantes da sede municipal, ampliando o acesso da população aos atendimentos básicos.

Muitas dessas comunidades passaram a receber a presença das equipes de saúde com mais frequência, garantindo acompanhamento contínuo dos usuários, fortalecimento das ações preventivas e ampliação da cobertura dos serviços oferecidos pela rede municipal.

Além da ampliação da assistência, a Secretaria Municipal de Saúde implantou uma rotina de reuniões periódicas entre coordenações e gerências para acompanhamento dos indicadores, monitoramento de metas e avaliação permanente dos resultados obtidos pelas equipes.

Outro fator apontado como decisivo para o desempenho alcançado foi o investimento na qualificação dos profissionais da rede municipal. Com a implantação do novo modelo de financiamento da Atenção Primária, equipes técnicas e assistenciais passaram por capacitações voltadas à atualização dos protocolos e exigências do Ministério da Saúde.

O município também precisou superar desafios relacionados à logística amazônica. Em Autazes, grande parte das ações de saúde depende de deslocamentos fluviais e de planejamento específico para enfrentar os períodos de seca e cheia dos rios, garantindo a continuidade dos atendimentos e o acompanhamento dos usuários em áreas de difícil acesso.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Ráiner Figueiredo, o resultado é fruto de um trabalho planejado e alinhado aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

“Esse resultado demonstra que o planejamento, o monitoramento dos indicadores e o compromisso das equipes estão gerando resultados concretos para a população. Trabalhamos para ampliar o acesso à saúde, fortalecer a Atenção Primária e garantir que os serviços cheguem também às comunidades mais distantes do município”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Ráiner Figueiredo.

Além do reconhecimento estadual, o desempenho alcançado fortalece a capacidade do município de captar recursos vinculados aos indicadores de desempenho da Atenção Primária. A expectativa da gestão é utilizar os repasses para ampliar a estrutura da rede municipal de saúde, investir em tecnologia, melhorar os espaços físicos das unidades e ampliar a oferta de serviços à população.

Para os próximos anos, a Secretaria Municipal de Saúde já trabalha em novas metas voltadas à expansão da rede assistencial. Entre as prioridades estão a reforma e ampliação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além do fortalecimento da atenção especializada para integrar os diferentes níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

O ranking completo pode ser consultado por meio da plataforma e-SUS Feedback, que reúne e disponibiliza os indicadores oficiais utilizados pelo Ministério da Saúde para avaliação do desempenho dos municípios brasileiros na Atenção Primária à Saúde. Para saber mais, basta acessar o link e buscar pela região: https://esusfeedback.com.br/cofinanciamento/ranking-geral