Meio Ambiente

Ação itinerante leva educação ambiental, fiscalização e atendimento técnico a cinco municípios do interior do Amazonas até 15 de junho

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) iniciou, nesta segunda-feira (08/06), em Tabatinga, a 1.108 quilômetros de Manaus, a programação itinerante do Junho Ambiental 2026 no Alto Solimões.

A abertura ocorreu durante a 15ª Semana do Meio Ambiente do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), com a palestra “O papel do Ipaam no Desenvolvimento Sustentável: licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental no Amazonas”.

Além disso, equipes técnicas do instituto realizaram vistorias ambientais no município.

Programação segue até 15 de junho no interior

Com o subtema “Proteção e Gestão Integrada”, o Junho Ambiental no interior segue até o dia 15 de junho. A programação passa por cinco municípios do Alto Solimões: Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Amaturá e São Paulo de Olivença.

As atividades incluem atendimento ao público, palestras em escolas, orientações técnicas, educação ambiental, fiscalização e vistorias ambientais.

Ipaam destaca descentralização das ações ambientais

O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, afirmou que a programação segue a diretriz de descentralização das ações ambientais no estado.

“Estamos levando o Junho Ambiental para diferentes municípios do Amazonas com ações integradas de educação ambiental, fiscalização, orientação técnica e regularização ambiental. Esse trabalho fortalece a presença do Ipaam no interior e amplia o diálogo com a população, instituições e prefeituras municipais”, afirmou Picanço.

Ações reúnem equipes técnicas e regionais

A programação no Alto Solimões reúne servidores de diferentes áreas do Ipaam, incluindo:

Gerência de Controle da Pesca (GECP)

Gerência de Recursos Minerais (GERM)

Gerência de Controle de Resíduos (GECR)

Gerência de Controle Florestal (GECF)

Núcleo de Educação Ambiental (NEA)

Escritório Regional em Tabatinga

Atuação busca aproximação com comunidades

A analista ambiental da GECP, Etienne Salgado, coordena as atividades no interior durante a programação. Ela destacou que a ação busca ampliar o contato com as comunidades.

“A proposta é fortalecer a presença do Ipaam nos municípios, levando informação, atendimento técnico e educação ambiental diretamente para as comunidades. Estamos trabalhando de forma integrada com diferentes gerências do Instituto e instituições parceiras para ampliar o alcance das ações ambientais na região do Alto Solimões”, destacou Etienne.

Programação detalhada nos municípios

Benjamin Constant

Na terça-feira (09/06), o município recebe atendimento ao público na Secretaria Municipal de Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural (Semap). Também ocorrem vistorias técnicas. Na quinta-feira (11/06), as atividades retornam com palestras e novos atendimentos.

Atalaia do Norte

Na quarta-feira (10/06), a programação inclui palestras sobre recursos minerais e pesca, além de orientações sobre licenciamento ambiental de balneários. Também haverá atendimento e vistorias técnicas.

Amaturá

Nos dias 10 e 11 de junho, as equipes realizam palestras em escolas municipais, estaduais e comunidades indígenas. Os temas incluem prevenção a queimadas e desmatamento. A programação também inclui orientações técnicas para diferentes públicos.

São Paulo de Olivença

Entre os dias 12 e 15 de junho, o município recebe reuniões institucionais, palestras, atividades de educação ambiental e vistorias técnicas.

Parcerias fortalecem ações ambientais

As atividades contam com apoio de instituições como a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Instituto Federal do Amazonas (Ifam), além de secretarias municipais e prefeituras.

Programação está disponível online

A programação completa do Junho Ambiental 2026 pode ser consultada no site oficial do Ipaam: www.ipaam.am.gov.br

(*) Com informações da Assessoria

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