O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) iniciou, nesta segunda-feira (08/06), em Tabatinga, a 1.108 quilômetros de Manaus, a programação itinerante do Junho Ambiental 2026 no Alto Solimões.
A abertura ocorreu durante a 15ª Semana do Meio Ambiente do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), com a palestra “O papel do Ipaam no Desenvolvimento Sustentável: licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental no Amazonas”.
Além disso, equipes técnicas do instituto realizaram vistorias ambientais no município.
Programação segue até 15 de junho no interior
Com o subtema “Proteção e Gestão Integrada”, o Junho Ambiental no interior segue até o dia 15 de junho. A programação passa por cinco municípios do Alto Solimões: Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Amaturá e São Paulo de Olivença.
As atividades incluem atendimento ao público, palestras em escolas, orientações técnicas, educação ambiental, fiscalização e vistorias ambientais.
Ipaam destaca descentralização das ações ambientais
O diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, afirmou que a programação segue a diretriz de descentralização das ações ambientais no estado.
“Estamos levando o Junho Ambiental para diferentes municípios do Amazonas com ações integradas de educação ambiental, fiscalização, orientação técnica e regularização ambiental. Esse trabalho fortalece a presença do Ipaam no interior e amplia o diálogo com a população, instituições e prefeituras municipais”, afirmou Picanço.
Ações reúnem equipes técnicas e regionais
A programação no Alto Solimões reúne servidores de diferentes áreas do Ipaam, incluindo:
- Gerência de Controle da Pesca (GECP)
- Gerência de Recursos Minerais (GERM)
- Gerência de Controle de Resíduos (GECR)
- Gerência de Controle Florestal (GECF)
- Núcleo de Educação Ambiental (NEA)
- Escritório Regional em Tabatinga
Atuação busca aproximação com comunidades
A analista ambiental da GECP, Etienne Salgado, coordena as atividades no interior durante a programação. Ela destacou que a ação busca ampliar o contato com as comunidades.
“A proposta é fortalecer a presença do Ipaam nos municípios, levando informação, atendimento técnico e educação ambiental diretamente para as comunidades. Estamos trabalhando de forma integrada com diferentes gerências do Instituto e instituições parceiras para ampliar o alcance das ações ambientais na região do Alto Solimões”, destacou Etienne.
Programação detalhada nos municípios
Benjamin Constant
Na terça-feira (09/06), o município recebe atendimento ao público na Secretaria Municipal de Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural (Semap). Também ocorrem vistorias técnicas. Na quinta-feira (11/06), as atividades retornam com palestras e novos atendimentos.
Atalaia do Norte
Na quarta-feira (10/06), a programação inclui palestras sobre recursos minerais e pesca, além de orientações sobre licenciamento ambiental de balneários. Também haverá atendimento e vistorias técnicas.
Amaturá
Nos dias 10 e 11 de junho, as equipes realizam palestras em escolas municipais, estaduais e comunidades indígenas. Os temas incluem prevenção a queimadas e desmatamento. A programação também inclui orientações técnicas para diferentes públicos.
São Paulo de Olivença
Entre os dias 12 e 15 de junho, o município recebe reuniões institucionais, palestras, atividades de educação ambiental e vistorias técnicas.
Parcerias fortalecem ações ambientais
As atividades contam com apoio de instituições como a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Instituto Federal do Amazonas (Ifam), além de secretarias municipais e prefeituras.
Programação está disponível online
A programação completa do Junho Ambiental 2026 pode ser consultada no site oficial do Ipaam: www.ipaam.am.gov.br
(*) Com informações da Assessoria
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