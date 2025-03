Presença feminina no setor de tecnologia ainda é reduzida

A presença feminina no setor de tecnologia no Brasil ainda é reduzida, segundo levantamento da Serasa Experian. O estudo aponta que apenas 0,07% das profissionais no país atuam na área, o que representa cerca de 69,8 mil mulheres. Em contrapartida, a participação masculina é maior: 0,33% dos homens estão empregados no setor de TI.

A realidade evidencia a necessidade de iniciativas concretas para ampliar a inclusão de mulheres no setor, seja por meio do empreendedorismo ou do emprego formal. Algumas empresas já se destacam nesse cenário. A Agilize, primeira contabilidade online do Brasil, tem 68% de suas colaboradoras e 51% de suas líderes do gênero feminino.

Para Erica Damasceno, product owner na empresa, a qualificação contínua e a experiência prática são fatores essenciais para se destacar na tecnologia, independentemente do gênero. No entanto, ela aponta que as mulheres enfrentam desafios específicos.

“É fundamental ter segurança psicológica, não se intimidar em momentos de decisão e incentivar outras mulheres a ocuparem espaços. A presença feminina traz novas perspectivas para a área e fortalece o ambiente colaborativo”, explica Erica.

A diversidade no setor tecnológico também influencia diretamente a inovação. Segundo a especialista, a maior participação feminina contribui com habilidades como a capacidade multitarefa, criatividade, empatia e resiliência, tornando as equipes mais equilibradas e produtivas.

Caminhos para a mudança

O setor contábil, historicamente dominado por homens, também passou por transformações. Clara Fonseca, líder do time Societário na Agilize, destaca que há alguns anos as mulheres representavam menos de 10% da força de trabalho contábil. Hoje, esse número já se aproxima dos 50%.

“As mudanças acontecem porque mais mulheres estão se posicionando no mercado e ocupando cargos estratégicos. A tecnologia e a contabilidade não são mais áreas exclusivamente masculinas, e há cada vez mais espaço para que mulheres atuem e cresçam nessas carreiras”, pontua Clara.

Dicas para mulheres que querem ingressar na tecnologia

Com base em suas experiências, as porta-vozes da Agilize compartilham recomendações para mulheres que desejam entrar no setor:

Atualização constante : o mercado está sempre evoluindo e acompanhar as tendências é essencial.

: o mercado está sempre evoluindo e acompanhar as tendências é essencial. Confiança profissional : acreditar na própria capacidade e desenvolver um trabalho com dedicação.

: acreditar na própria capacidade e desenvolver um trabalho com dedicação. Posicionamento firme : defender ideias e opiniões, mas com abertura para diferentes visões.

: defender ideias e opiniões, mas com abertura para diferentes visões. Apoio e incentivo: inspirar e fortalecer outras mulheres dentro do setor.

Leia mais:

Número de mulheres habilitadas para motocicletas cresce 65,8% em dez anos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱