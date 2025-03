Entrega de kits para ‘Corrida Mulheres Largam na Frente’ começa nesta sexta (7)

As atletas inscritas na “Corrida e Caminhada Mulheres Largam na Frente” podem retirar seus kits de participação a partir desta sexta-feira (07), na loja Apa Móveis do Amazonas Shopping. O evento, promovido pelos shoppings Amazonas e Manauara, acontece domingo (09), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (08 de Março).

A entrega dos kits será realizada durante dois dias, sendo na sexta-feira (07), das 14h às 20h, e sábado (08), das 10h às 14h. A retirada só poderá ser feita mediante apresentação de um documento oficial com foto e do comprovante de inscrição enviado pela plataforma Ticket Sports. Não haverá entrega de kits no dia do evento ou posteriormente.

Exclusiva para o público feminino, a prova, que está na sua segunda edição, inicia às 6h, com largada e chegada no Estacionamento G1 do Amazonas Shopping, localizado na avenida Darcy Vargas, bairro Chapada. O percurso será de 6 km e contará com as seguintes categorias: Individual, Pessoas com Deficiência Visual (acompanhadas por guia) e as que fazem uso de Cadeira de Rodas (somente cadeiras esportivas).

A estrutura da prova contará com postos de hidratação a cada 2 km ao longo do percurso, além de um ponto na largada e chegada. Também serão disponibilizados banheiros químicos e um guarda-volumes para apoio às participantes. O pelotão de Pessoas com Deficiência terá largada às 5h55 e o pelotão de elite e geral iniciará às 6h.

Todas as participantes que completarem a prova dentro do tempo limite receberão medalhas de participação. As vencedoras da categoria Individual 6 km – Geral serão premiadas com troféus e valores em dinheiro, variando de R$ 100 a R$ 3.000,00. Já as três primeiras vencedoras das categorias Pessoas com Deficiência Visual e Cadeirantes receberão troféus.

As inscrições para o evento foram encerradas na segunda-feira (03). Mais informações sobre a prova podem ser consultadas no site www.ticketsports.com.br.

