Exposição ‘Provedoras’ entre destaques da programação do Dia da Mulher no Amazonas

O Governo do Amazonas inicia uma programação especial em alusão ao Dia Internacional das Mulheres com a exposição fotográfica ‘Provedoras’. A mostra será inaugurada nesta sexta-feira (7), às 19h, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, e ficará aberta ao público de 8 de março a 8 de abril de 2025.

Exposição ‘Provedoras’ homenageia diversidade feminina

Com 40 fotografias assinadas por 18 fotógrafas, a exposição apresenta diferentes perspectivas do universo feminino. Os registros incluem retratos intimistas e cenas urbanas, promovendo reflexões sobre identidade, memória e resistência. Ana Paula Bias, Ricardo Balby e Selma Carvalho assinam a curadoria.

Para Ana Paula Bias, a mostra destaca o empoderamento feminino.

“A mostra vem falar um pouco da profissão das mulheres empoderadas, das mulheres batalhadoras, do árduo diário de seus trabalhos”, afirma a curadora.

Cada fotógrafa registrou uma profissão diferente, mostrando a diversidade das atuações femininas. Além de homenagear essas trabalhadoras, a exposição valoriza as próprias fotógrafas envolvidas no projeto.

O curador Ricardo Balby reforça o conceito da exposição, que evidencia as mulheres responsáveis pelo sustento de suas famílias.

“Destacando profissões como lavadeiras, cortadoras de castanha, açaizeiras, médicas e artesãs”, relata Balby.

Lançamento do livro ‘Formas da Brasilidade Feminina’

Além da exposição, a programação do Dia Internacional das Mulheres inclui o lançamento do livro ‘Formas da Brasilidade Feminina’. A apresentação da obra acontece no sábado (8), às 15h, na Biblioteca Pública do Amazonas.

O livro reúne textos de 21 escritoras, que compartilham vivências sobre temas como folclore, educação, natureza, família e amor. A premiada escritora Franciná Lira organizou e coordenou a coletânea, trazendo diversidade e estilos narrativos que convidam à reflexão sobre experiência feminina no Brasil.

Mostra de Filmes

Também no sábado (8), o Cineclube de Arte realizará a “Mostra de Filmes de Cineastas Mulheres do Amazonas”, no Teatro Gebes Medeiros, a partir das 17h. Com entrada gratuita e classificação indicativa de 14 anos, a programação reúne 21 produções dirigidas por cineastas amazonenses, abordando temas diversos, desde narrativas sociais e culturais até experimentações audiovisuais.

