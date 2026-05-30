Um incêndio de grandes proporções destruiu várias casas na manhã deste sábado (30), na área urbana de Coari, município localizado a 363 quilômetros de Manaus. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram imóveis completamente consumidos pelas chamas.
Até o momento, não há registro de feridos nem de vítimas fatais.
Moradores registram momento de desespero
O avanço do fogo provocou tensão entre os moradores. Desde as primeiras horas da manhã, vídeos circularam nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, mostrando a dimensão do incêndio.
Além disso, as imagens registram labaredas intensas e uma densa fumaça escura. Por causa da proporção do incêndio, moradores avistaram a fumaça de diferentes pontos da cidade.
Enquanto as chamas avançavam, moradores tentavam retirar pertences e proteger suas casas. Ao mesmo tempo, alguns vizinhos usaram baldes de água para conter o fogo até a chegada das equipes de emergência.
Bombeiros atuam para conter o avanço das chamas
Logo após os primeiros chamados, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e brigadistas locais iniciaram o combate ao incêndio.
Além de apagar as chamas, os profissionais concentraram esforços para impedir que o fogo alcançasse outras residências. Como as casas ficam muito próximas umas das outras, o incêndio se espalhou rapidamente pela área atingida.
Ainda assim, as equipes conseguiram atuar em pontos estratégicos para reduzir o risco de novos focos e evitar danos ainda maiores.
Causas serão investigadas
As causas do incêndio ainda são desconhecidas. No entanto, a perícia técnica deve investigar a origem do sinistro nos próximos dias.
Até a publicação desta matéria, as autoridades não divulgaram o número de imóveis atingidos. Enquanto isso, moradores aguardam um levantamento oficial sobre os prejuízos provocados pelo incêndio.
*Em atualização
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