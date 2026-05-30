Amazonas

Chamas de grandes proporções atingiram residências na área urbana de Coari

Um incêndio de grandes proporções destruiu várias casas na manhã deste sábado (30), na área urbana de Coari, município localizado a 363 quilômetros de Manaus. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram imóveis completamente consumidos pelas chamas.

Até o momento, não há registro de feridos nem de vítimas fatais.

Moradores registram momento de desespero

O avanço do fogo provocou tensão entre os moradores. Desde as primeiras horas da manhã, vídeos circularam nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, mostrando a dimensão do incêndio.

Além disso, as imagens registram labaredas intensas e uma densa fumaça escura. Por causa da proporção do incêndio, moradores avistaram a fumaça de diferentes pontos da cidade.

Enquanto as chamas avançavam, moradores tentavam retirar pertences e proteger suas casas. Ao mesmo tempo, alguns vizinhos usaram baldes de água para conter o fogo até a chegada das equipes de emergência.

Bombeiros atuam para conter o avanço das chamas

Logo após os primeiros chamados, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e brigadistas locais iniciaram o combate ao incêndio.

Além de apagar as chamas, os profissionais concentraram esforços para impedir que o fogo alcançasse outras residências. Como as casas ficam muito próximas umas das outras, o incêndio se espalhou rapidamente pela área atingida.

Ainda assim, as equipes conseguiram atuar em pontos estratégicos para reduzir o risco de novos focos e evitar danos ainda maiores.

Causas serão investigadas

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. No entanto, a perícia técnica deve investigar a origem do sinistro nos próximos dias.

Até a publicação desta matéria, as autoridades não divulgaram o número de imóveis atingidos. Enquanto isso, moradores aguardam um levantamento oficial sobre os prejuízos provocados pelo incêndio.

*Em atualização

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